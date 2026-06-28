Primirje se raspada, stigla poruka iz Teherana

Iran će imati isključivu kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski moreuz u narednih 30 dana, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči (Abbas Araghchi), dok se istovremeno čini da se krhko primirje sa SAD raspada usljed novog talasa napada.

Moreuz, ključni plovni put za globalnu trgovinu, "ponovo će biti u potpunosti stavljen pod iransku upravu u narednih 30 dana", rekao je Arakči na konferenciji za novinare u glavnom gradu Iraka, Bagdadu.

Arakči je ponovio da je odgovornost za moreuz isključivo na Iranu.

"Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura dodatno bi zakomplikovao situaciju, stvorilo nove napetosti i odgodilo ponovno otvaranje ovog strateški važnog plovnog puta", rekao je on.

U februaru, kada su Izrael i SAD prvi put napali Iran, Teheran je prijetnjama i napadima efikasno zaustavio brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu, koristeći ga kao sredstvo pritiska u pokušaju pregovaranja o okončanju sukoba.

Otvaranje Ormuskog moreuza za međunarodnu plovidbu ključni je dio okvirnog sporazuma nedavno dogovorenog između SAD i Irana.

Sporazum predviđa da Iran ne smije naplaćivati nikakve naknade za prolaz brodova tokom 60-dnevnih pregovora.

Iran će razgovarati sa Omanom o tome kako postupiti u skladu sa međunarodnim pravom i u koordinaciji sa susjednim državama. Analitičari kažu da bi potencijalne naknade mogle postati kamen spoticanja, posebno u vezi sa međunarodnim pravnim obavezama.