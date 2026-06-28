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Razjarena krava rogovima ubola dječaka: Muškarac pritrčao u pomoć

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ATV redakcija
28.06.2026 14:42

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Бик напао дјечака
Foto: Društevna mreža X/The Tatva

Na snimku sa nadzorne kamere vidi se kako životinja više puta ubada dječaka rogovima, dok on vrišti od straha i bola.

Tokom dramatičnog incidenta, koji se dogodio u oblasti Tuglakabad u Nju Delhiju u Indiji, dječaku su od siline napada ispale papuče.

Na sreću, mještani su čuli njegove vapaje i odmah pritrčali u pomoć. Jedan muškarac je zgrabio jednu od odbačenih papuča i snažno je bacio o zemlju pokušavajući da uplaši razjarenu životinju.

Zatim je podigao dječaka u naručje i uz pomoć drugih ljudi, pokušao da pobegne. Međutim, krava je, zajedno sa drugom kravom, pojurila za njima uskom ulicom. Spasilac se spotakao i pao, ali je svojim tijelom zaštitio dječaka dok mu se krava ponovo približavala.

U tom trenutku umješao se još jedan muškarac, koji je uspeo da otera životinje. Nadležne službe su kasnije uhvatile obe krave i prebacile ih u gošalu, sklonište za napuštene i lutajuće krave, u dijelu Delhija koji se zove Revla Kanpur.

Prema navodima lokalnih medija, dječak se igrao u ulici kada ga je krava napala.

- Djete je zadobilo povrede u ovom incidentu, ali se sada oporavlja - rekao je jedan zvaničnik.

Lokalne vlasti navode da broj stoke koja slobodno luta ulicama neprestano raste zbog velikog broja nelegalnih mlijekara koje su otvorene u tom području.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko dana nakon što je dvanaestogodišnji dječak hitno prebačen u bolnicu poslije napada bizona.

(kurir)

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Tagovi :

Indija

Nju Delhi

krava

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