Minić o porodici Brčić: Potrebno odmah odreagovati

Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić potvrdio je za ATV da će Miloš Brčić iz Bileće, kojem je nakon udara groma u nevremenu uginulo pet krava, dobiti hitnu podršku za obnovu stočnog fonda.

„Ministrica i ja smo juče razgovarali i to će biti odmah odreagovano“, kazao je Minić, odnoseći se na razgovor sa Anđelkom Kuzmić, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Podsjećamo, Milošu Brčiću je grom ubio pet krava, a šteta je procijenjena na oko 30.000 KM, što predstavlja težak udarac za porodicu koja se godinama bavi stočarstvom i od tog rada obezbjeđuje egzistenciju.