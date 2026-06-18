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Minić o porodici Brčić: Potrebno odmah odreagovati

Autor:

Marija Milanović
18.06.2026 11:31

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Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić potvrdio je za ATV da će Miloš Brčić iz Bileće, kojem je nakon udara groma u nevremenu uginulo pet krava, dobiti hitnu podršku za obnovu stočnog fonda.

„Ministrica i ja smo juče razgovarali i to će biti odmah odreagovano“, kazao je Minić, odnoseći se na razgovor sa Anđelkom Kuzmić, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Podsjećamo, Milošu Brčiću je grom ubio pet krava, a šteta je procijenjena na oko 30.000 KM, što predstavlja težak udarac za porodicu koja se godinama bavi stočarstvom i od tog rada obezbjeđuje egzistenciju.

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Društvo

Grom mu ubio krave: Vlada Srpske pomaže Milošu Brčiću

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Savo Minić

Miloš Brčić

grom ubio pet krava

Anđelka Kuzmić

Vlada Republike Srpske

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