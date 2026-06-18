Logo

Minić: Smanjili smo cijenu stručnog ispita sa 800 KM na 400 KM

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 09:47

Komentari:

0
Влада РС
Foto: Vlada Republike Srpske

Smanjili smo cijenu stručnog ispita sa 800 KM na 400 KM, napisao je premijer Republike Srpske na Iksu.

"To je konkretna podrška mladima, zaposlenima i svima koji žele da se stručno usavršavaju i napreduju", navodi Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada Republike Srpske

kabinet predsjednika

stručni ispit

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

влада српске сједница плате и пензије повећање

Republika Srpska

Skraćivanjem pripravničkog staža mladi će brže postati punopravni učesnici u radnim procesima

33 min

0
Српска креће у ширење безготовинског плаћања

Republika Srpska

Srpska kreće u širenje bezgotovinskog plaćanja

50 min

0
споменик 12 беба годишњица

Republika Srpska

Smrt dvanaeste bebe usljed muslimansko-hrvatske blokade

1 h

0
Беба

Republika Srpska

U Srpskoj rođena 21 beba

2 h

0

  • Najnovije

10

07

Sjednica Vlade Republike Srpske

10

02

Hrvatska nema pravo na kiks

09

58

Srpska dočekuje djecu sa Kosmeta

09

52

Ćorić: Američki investitori zainteresovani za ulaganja u Srpsku

09

50

Jedan horoskopski znak će danas zablistati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima