Foto: Vlada Republike Srpske

Smanjili smo cijenu stručnog ispita sa 800 KM na 400 KM, napisao je premijer Republike Srpske na Iksu.

"To je konkretna podrška mladima, zaposlenima i svima koji žele da se stručno usavršavaju i napreduju", navodi Minić. Smanjili smo cijenu stručnog ispita sa 800 KM na 400 KM.

To je konkretna podrška mladima, zaposlenima i svima koji žele da se stručno usavršavaju i napreduju. pic.twitter.com/naJVoiXtxD — Savo Minić (@minic_savo) June 18, 2026

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