Autor:ATV redakcija
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Smanjili smo cijenu stručnog ispita sa 800 KM na 400 KM, napisao je premijer Republike Srpske na Iksu.
"To je konkretna podrška mladima, zaposlenima i svima koji žele da se stručno usavršavaju i napreduju", navodi Minić.
Smanjili smo cijenu stručnog ispita sa 800 KM na 400 KM.— Savo Minić (@minic_savo) June 18, 2026
To je konkretna podrška mladima, zaposlenima i svima koji žele da se stručno usavršavaju i napreduju. pic.twitter.com/naJVoiXtxD
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