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Smrt dvanaeste bebe usljed muslimansko-hrvatske blokade

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 09:01

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споменик 12 беба годишњица
Foto: ATV

U bolnici u Banjaluci 19. juna 1992. godine umrla je dvanaesta beba zbog nestašice kiseonika jer SAD i ostale zapadne zemlje nisu dozvoljavale dostavu humanitarne pomoći vazdušnim putem zapadnom dijelu Republike Srpske.

Prva od 12 beba u Banjaluci, zbog ovakvog drastičnog kršenja ljudskih prava, umrla je 22. maja 1992. godine.

Nestašica kiseonika bila je posljedica blokade srpske teritorije od hrvatskih i muslimanskih vojnih snaga u rejonu Posavine.

Ove smrti, kao i sve veća nestašica osnovnih životnih potrepština bile su razlog za pokretanje velike vojne operacije "Koridor 92", tokom koje su se snage Vojske Republike Srpske sukobile sa hrvatskim i muslimanskim snagama.

Sukobi su trajali od 14. do 26. juna 1992. godine i završili su se probojem blokade, prenosi Srna.

Kasnije je u narodu ova istorijska vojna pobjeda nazvana bitka za "Koridor života", koja je počela naredbom generala Vojske Republike Srpske Momira Talića: "Neću da d‌jeca umiru!"

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Godišnjica

Godišnjica smrti 12 beba

spomenik 12 beba

Banjaluka

Republika Srpska

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