Skraćivanjem pripravničkog staža mladi će brže postati punopravni učesnici u radnim procesima

Izmjenama zakonskih propisa kojima se pripravnički staž za lica sa visokom stručnom spremom skraćuje sa 12 na šest mjeseci, a za lica sa srednjom stručnom spremom sa šest na tri mjeseca omogućiće mladima da sada mnogo brže mogu steći svoja praktična znanja i radno iskustvo koje je potrebno za samostalno obavljanje posla u njihovoj struci, što znači da će oni brže postati punopravni učesnici u radnim procesima, kod poslodavca, navela je Andrea Milinčić, pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Republike Srpske.

Izmjenama zakonskih propisa kojima se pripravnički staž za lica sa visokom stručnom spremom skraćuje sa 12 na šest mjeseci, a za lica sa srednjom stručnom spremom sa šest na tri mjeseca omogućiće mladima da sada mnogo brže mogu steći svoja praktična znanja i radno iskustvo koje je potrebno za samostalno obavljanje posla u njihovoj struci, što znači da će oni brže postati punopravni učesnici u radnim procesima, kod poslodavca, navela je u Jutarnjem programu RTRS-a Andrea Milinčić, pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Republike Srpske.

"Glavni razlog za skraćivanje pripravničkog staža je potreba da se trajanje pripravničkog staža uskladi sa stvarnim potrebama tržišta rada. Naime, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, mi imamo tri hiljade mladih lica koji imaju visoku stručnu spremu, ali nisu stekli mogućnost da odrade pripravnički staž, što znači da je njihovo zapošljavanje otežano i da je njihova profesionalna afirmacija otežana u struci za koju su se školovali", navela je Milinčićeva.

Rekla je da je cilj da se omogući efikasnije tržište rada, brža integracija mladih, njihovu profesionalnu integraciju na tržište rada, smanjenje troškova, uz očuvanje osnovne svrhe stručnog osposobljavanja.

"Bilo je žalbi od mladih ljudi upravo zbog dužine trajanja pripravničkog staža. To je predstavljalo, s jedne strane, problem i za mlade ljude, odnosno, period trajanja, kad govorimo o godini dana, odnosno, kad govorimo o visokoj stručnoj spremi, to je u današnje vrijeme mladim ljudima dug period da budu ograničeni, odnosno da budu uokvireni i da ne mogu da napreduju, odnosno, da primaju samo 80 odsto plate za radno mjesto za koje se osposobljavaju", rekla je ona, ako i da je to za poslodavce bio trošak administrativne prirode.

Ono što je najvažnije, dodaje ona, mladi će mnogo brže sada steći svoja praktična znanja i radno iskustvo koje je potrebno za samostalno obavljanje posla u njihovoj struci, što znači da će oni brže postati punopravni učesnici u radnim procesima, kod poslodavca.

"Poslodavci će biti u obavezi da program osposobljavanja pripravnika učine efikasnijim, da se fokusiraju na one vještine, koje su stvarno potrebne za obavljanje poslova i zadataka određenog radnog mjesta. Tako da se nadamo da će ubrzati sam proces osposobljavanja mladih ljudi, da će se ubrzati, kao što je, naravno, danas, sve ubrzano, tako isto očekujemo da će to pratiti trend, kada je u pitanju samo osposobljavanje u roku od šest meseci, odnosno tri, za srednju stručnu spremu", rekla je ona.

Poručila je da će skraćenje pripravničkog staža uticati i na brže ispunjenje uslova za polaganje stručnih ispita u oblastima u kojima je to propisano.