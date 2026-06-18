Sjednica Vlade Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 10.00 časova, 15. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Sjednica će se održati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje: 1) Zapisnika sa 14. sjednice Vlade Republike Srpske održane 11. juna 2026.

godine 2) Zapisnika sa 11. telefonske sjednice Vlade Republike Srpske održane 15. juna 2026. godine

2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto puta i gasovoda dionice Vukosavlje– Brčko i Brčko– Rača , po hitnom postupku

3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto puta Banja Luka–Prijedor, po hitnom postupku

4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto puta „9. januar“ Banja Luka– Doboj, po hitnom postupku

5. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opšteg interesa za

potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje puta Rudo– Kula na desnoj obali rijeke Lim, opština Rudo,

6. Razmatranje Prijedloga rješenja kojima se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda, postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica– Han Pijesak sa pripadajućom infrastrukturom, dozvoljava stupanje u posjed nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti Rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, RUGIPP, PJ Šekovići br. 21.53/473 24/25, 21.53/473-68/26, 21.53/473-32/26, 21.53/473-55/26, 21.53/473-60/26, 21.53/473-59/26 i RUGIPP, PJ Vlasenica br. 21.16/473-133/25, 21.53/473-166/25, 21.53/473-124/25, 21.53/473 206/25, 21.53/473-61/25, 21.53/473-69/25, 21.53/473-77/25 ( dva rješenja) i 21.53/473-174/25

7. Razmatranje Prijedloga rješenja kojima se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje auto puta Banja Luka– Prijedor dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina nakon konačnosti Rješenja o potpunoj eksproprijaciji, RUGIPP, PJ Banjaluka, br.21.11/473-786/22, 21.11/473-365/22, 21.11/473-632/22

8. Razmatranje Prijedloga rješenja kojima se Republici Srpskoj kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje– Brčko i Brčko– Rača, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti Rješenja o potpunoj eksproprijaciji, RUGIPP, PJ Stanari broj 21.73/473-4/23 i RUGIPP, PJ Pelagićevo broj 21.56/473-113/21

9. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje površinskog kopa i eksploatacije uglja za potrebe EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, d.o.o. Stanari dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina nakon konačnosti Rješenja o potpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Stanari broj

21.73/473-4/26

10. Razmatranje Prijedloga uredbe o postupku dodjele podsticaja za ulaganja od posebnog značaja

11. Razmatranje Prijedloga uredbe o registru podsticaja u Republici Srpskoj

12. Razmatranje Informacije o realizaciji projekata iz sredstava klirinškog duga, sa Prijedlogom zaključka

13. Razmatranje Informacije o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, sa Prijedlogom zaključka

14. Razmatranje Informacije o Projektu „Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj- FAZA II (WATSAN RS II)“, sa Prijedlogom zaključka

15. Razmatranje Informacije o prikupljenim ponudama i potrebnim finansijskim sredstvima za obezbjeđivanje pozajmišta materijala za izgradnju zemljanih nasipa i sanaciju klizišta na nasipima na području Lijevča polje, Srbačko-nožičke i Dubičke ravni, sa Prijedlogom zaključka

16. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Tehnološko unapređenje i razvoj novih funkcionalnosti Poslovnog informacionog sistema Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske“, sa Prijedlogom zaključka.

17. Razmatranje Informacije o izradi Registra nadležnosti jedinica lokalne samouprave sa Prijedlogom zaključka.

18. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Vlade Republike Srpske za prevenciju i borbu protiv terorizma 2023-2026. godine za 2025. godinu sa Prijedlogom zaključka

19. Razmatranje Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu i Izvještaja o izvršenju programa investicija za 2025. godinu Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa Prijedlogom zaključka,

20. Razmatranje Informacije o inicijativi za osnivanje i početak rada Područnog odjeljenja

JU Škole za osnovno muzičko obrazovanje, Istočno Novo Sarajevo na području opštine Rogatica, sa Prijedlogom zaključka.

21. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju uslova za produženje roka na koji je dodijeljena koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske privrednom društvu DOO„VIVagro“, Srbac

22. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju u zakup dijela nepokretnosti u svojini Republike Srpske na području Grada Doboj površine 2000 m2 privrednom društvu „CARGO VAGON“d.o.o. Doboj

23. Razmatranje Prijedloga odluke o korišćenju sredstava sa računa posebnih namjena,

24. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske.

25. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava JU Ergela „Vučijak“ Prnjavor u iznosu od 200.000,00 KM

26. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava JU Poljoprivredno-prehrambena

škola, Prijedor u iznosu od 50.000,00 KM Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

27. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period od 1.1– 30.6.2026. godine, u ukupnom iznosu od 128.834,17 KM.

28. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period od 1.1.– 30.6.2026. godine, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM.

29. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 1.1– 30.6.2026. godine, u ukupnom iznosu od 11.000,00 KM.

30. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina-šume i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske za šumu i šumsko zemljište u svojini Aleksandra Petkovića iz Han Pijeska

31. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između institucija pravosuđa za period 1.1.- 30.6.2026. godine u ukupnom iznosu od 88.500,00 KM.

32. Razmatranje Prijedloga Mišljenja o podnesenoj Inicijativi broj U-33/26 za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 88/25)

33. Razmatranje Prijedloga Mišljenja o podnesenoj Inicijativi, broj: U-61/26 za pokretanje postupka ocjene ustavnosti Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2026. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/25)

34. Razmatranje Prijedloga odgovora na poslaničko pitanje

35. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI

SKUPŠTINE AKCIONARA

36. KADROVSKA PITANjA

37. Razmatranje Informacije o zahtjevu JU Službeni glasnik Republike Srpske za dodjelu novčanih sredstava u svrhu razvoja izdavačke djelatnosti, sa Prijedlogom zaključka

38. Razmatranje Informacije u vezi sa zahtjevom za isplatu sredstava granta koja pripadaju Srpskoj demokratskoj stranci prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i opštine,sa Prijedlogom zaključka

39. Razmatranje Prijedloga odluke o osamdeset šestoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom

40. Razmatranje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditna zaduženja JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka,

41. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

42. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kancelariji za međunarodnu saradnju Republike Srpske

43. TEKUĆA PITANjA