Stižu čestitke iz Izraela nakon odluke Janeza Janše

Izraelski ministar za energetiku i infrastrukturu Eli Koen čestitao je premijeru Slovenije na povlačenju priznanja Palestine.

- Čestitam slovenačkom premijeru na ispravnoj i važnoj odluci da povuče slovensko priznanje palestinske države i da premjesti slovensku ambasadu u Jeruzalem, vječnu prestonicu Izraela. Ovo je korak koji odražava istinsko prijateljstvo i stajanje na pravoj strani istorije - naglasio je.

Janša je nedavno za izraelski list najavio ove poteze i kritizirao prethodnike zbog priznanja Palestine.

Svijet Janša planira povući priznanje Palestine i preseliti ambasadu u Jerusalim

- Ljevičarska vlada, koja je proteklih godina vladala Slovenijom, priznala je palestinsku državu suprotno slovenačkom zakonodavstvu. Mi ćemo poštovati zakon i zamrznuti njihovu nezakonitu odluku - istakao je.