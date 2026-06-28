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Stižu čestitke iz Izraela nakon odluke Janeza Janše

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 15:20

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Стижу честитке из Израела након одлуке Јанеза Јанше
Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

Izraelski ministar za energetiku i infrastrukturu Eli Koen čestitao je premijeru Slovenije na povlačenju priznanja Palestine.

- Čestitam slovenačkom premijeru na ispravnoj i važnoj odluci da povuče slovensko priznanje palestinske države i da premjesti slovensku ambasadu u Jeruzalem, vječnu prestonicu Izraela. Ovo je korak koji odražava istinsko prijateljstvo i stajanje na pravoj strani istorije - naglasio je.

Janša je nedavno za izraelski list najavio ove poteze i kritizirao prethodnike zbog priznanja Palestine.

Јанез Јанша

Svijet

Janša planira povući priznanje Palestine i preseliti ambasadu u Jerusalim

- Ljevičarska vlada, koja je proteklih godina vladala Slovenijom, priznala je palestinsku državu suprotno slovenačkom zakonodavstvu. Mi ćemo poštovati zakon i zamrznuti njihovu nezakonitu odluku - istakao je.

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Janez Janša

Izrael

Palestina

Slovenija

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