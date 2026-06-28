Iran napao američke baze

Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare, javila iranska novinska agencija "Tasnim".

Garda je saopštila da su snage Sjedinjenih Država napale pet iranskih obalskih vojnih položaja.

Iz iranskih snaga je poručeno da američke baze na Bliskom istoku u narednim danima “očekuje pakao”.

– Obračun sa američkim bazama u regionu je zasebno pitanje. U narednim danima suočiće se sa paklom – prenijela je televizija “Pres” izjavu komandanta iranske mornarice.

On je dodao da će dejstva protiv američkih snaga poslužiti kao podsjetnik ostalim brodovima u Ormuskom moreuzu gd‌je je plovidba nesmetano dozvoljena.