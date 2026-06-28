Putin: Odgovorićemo, imamo dovoljno snage

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je Rusija izložena "pritisku zapadnih elita bez presedana", ali da će odgovoriti na sve izazove, uključujući "terorističke napade" na svojoj teritoriji.

Naveo je i da će ostvariti sve strateške razvojne programe i očuvati svoj suverenitet.

Obraćajući se učesnicima prvog dijela 23. kongresa partije Jedinstvena Rusija u Moskvi, Putin je rekao da Rusija "sigurno odolijeva svim pokušajima da se uspori njen razvoj".

"Još jednom želim da naglasim da se Rusija uspješno suprotstavlja svim pokušajima da se obuzda naš razvoj. Imamo dovoljno snage, sredstava i političke volje i u to niko ne bi trebalo da sumnja", rekao je Putin, prenose RIA Novosti.

On je ocenio da će Rusija odgovoriti na sve izazove sa kojima se suočava, uključujući, kako je naveo, terorističke napade na rusku teritoriju i infrastrukturne objekte, prenosi Tanjug.

Putin je izjavio i da protivnicima Rusije ne uspeva da destabilizuju političku situaciju u zemlji.

"Pokušavaju da uzdrmaju političku situaciju i izazovu unutrašnje podjele, ali im to ne polazi za rukom", rekao je ruski predsjednik.

Prema njegovim riječima, Rusija je kroz istoriju bila snažna zahvaljujući jedinstvu svog naroda.

"Rusija je uvijek bila jaka i pobjeđivala zahvaljujući narodnom jedinstvu. Upravo to naše unutrašnje jedinstvo smeta nekim našim protivnicima. Žele da ga oslabe i dovedu u pitanje, ali im to nikada nije uspjelo niti će uspjeti", rekao je Putin.

On je istakao da Rusija "čvrsto stoji na nogama zahvaljujući svom narodu" i da je spremna da se bori za svoju budućnost, način života, pogled na svijet, tradiciju i temeljne vrijednosti.

Putin je ocijenio da je Rusija "prepreka zlu" i poručio da će svi strateški važni razvojni programi biti sprovedeni u punom obimu.

On je naglasio da Rusija može da postoji samo kao "jaka i nezavisna država", upozorivši da bi svaki drugačiji scenario doveo u pitanje njen opstanak.

Ruski predsjednik je najavio da će vlasti nastaviti da jačaju jedinstvo svih naroda Rusije, podsjetivši da je tekuća godina proglašena Godinom jedinstva naroda Ruske Federacije.

Putin je rekao i da će ruska ekonomija biti podignuta na "suštinski novi tehnološki nivo", uz razvoj ključnih industrija, izgradnju stanova i puteva, otvaranje novih radnih mjesta sa visokim zaradama i podršku domaćoj privredi.

Govoreći o međunarodnim odnosima, ocijenio je da u svijetu raste broj regionalnih sukoba i da se stvaraju nove prepreke za normalnu i obostrano korisnu saradnju država, ne samo u ekonomiji, tehnologiji i nauci, već i u kulturi, sportu i drugim oblastima.

On je ponovio tvrdnju da zapadne zemlje vrše neviđen pritisak na Rusiju, ali da, kako je rekao, ne uspijevaju da joj nanesu strateški poraz niti da je pobede na bojnom polju.

Govoreći o unutrašnjoj politici, Putin je istakao da tradicionalne vrednosti navodno predstavljaju čvrst temelj koji ujedinjuje rusko društvo.

"Za sve političare koji razmišljaju državnički očigledno je da oslonac na tradicionalne vrijednosti predstavlja snažan svetonazorski temelj koji ujedinjuje rusko društvo", tvrdi Putin, dodajući da takvo jedinstvo može da se gradi samo na slobodi, uz oslonac na sopstvene običaje, istoriju i kulturu.