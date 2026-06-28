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"Biće preduzete sve mjere za obezbjeđivanje ruskih izbora"

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 16:57

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"Биће предузете све мјере за обезбјеђивање руских избора"
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će biti preduzete sve mjere kako bi se osigurala bezbjednost izbora u Rusiji.

"Neophodna uputstva u tom smislu su pripremljena i svakako će biti izdata", rekao je Putin.

On je dodao da će izbori biti održani u predviđenom roku i u strogom skladu sa zakonom, prenosi Srna

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Tagovi :

Vladimir Putin

izbori u Rusiji

Rusija

obezbjeđenje

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