"Biće preduzete sve mjere za obezbjeđivanje ruskih izbora"

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će biti preduzete sve mjere kako bi se osigurala bezbjednost izbora u Rusiji.

"Neophodna uputstva u tom smislu su pripremljena i svakako će biti izdata", rekao je Putin.

On je dodao da će izbori biti održani u predviđenom roku i u strogom skladu sa zakonom, prenosi Srna