"Biće preduzete sve mjere za obezbjeđivanje ruskih izbora"

Autor:ATV redakcija
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Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će biti preduzete sve mjere kako bi se osigurala bezbjednost izbora u Rusiji.
"Neophodna uputstva u tom smislu su pripremljena i svakako će biti izdata", rekao je Putin.
On je dodao da će izbori biti održani u predviđenom roku i u strogom skladu sa zakonom, prenosi Srna
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