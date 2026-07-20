Tramp o susretu sa Sančezom: „Nemam problem sa njim“

Predsjednik SAD Donald Tramp razgovarao je sa novinarima po povratku iz Nju Džerzija, gdje je prisustvovao finalu Svjetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Argentine.

Tramp je tom prilikom sjedio u loži u kojoj je bila i španska delegacija, koju su predvodili premijer Pedro Sančez i kralj Filip.

Susret Sančeza i Trampa izazvao je posebnu pažnju svjetskih medija zbog ranijih nesuglasica između dvojice lidera. Šef Bijele kuće je u više navrata kritikovao predsjednika španske vlade iz različitih razloga, među kojima su tvrdnje da Španija ne izdvaja dovoljno za odbranu, kao i da mu ne dozvoljava korišćenje vojnih baza za napade na Iran. Ipak, ovog puta američki predsjednik imao je drugačiji stav.

„Razgovarao sam sa Špancima i čestitao im što imaju sjajan tim. Zaista sam razgovarao sa mnogo ljudi. Nemam nikakve tenzije sa njim. Nemam nikakve tenzije ni sa kim“, rekao je Tramp.

Dvojica lidera su javno fotografisana kako razgovaraju u loži tokom finalne utakmice, što je bio njihov drugi susret koji je protekao u znaku „pomirenja“ nakon bilateralnog razgovora na samitu NATO-a u Ankari, održanom ranije ovog mjeseca.

Tramp je ranije nebrojeno puta kritikovao Sančeza i Špance, za koje je rekao da su „loši ljudi“ sa kojima „ne treba imati posla“, a javno je pozivao na prekid trgovine, uvođenje embarga, pa čak i izbacivanje Španije iz NATO-a.

Sančez nije bio jedini „neprijatan“ susret koji je Tramp imao tokom večeri. Tokom dodjele medalja stajao je rame uz rame sa predsjednicom Meksika Klaudijom Šejnbaum i kanadskim premijerom Markom Karnijem, koje je takođe ranije javno vrijeđao, omalovažavao, uvodio im carine, pa čak i prijetio vojnom invazijom i aneksijom prenosi B92