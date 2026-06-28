Drama u kraljevskoj porodici: Hari razmatra otkazivanje posjete Britaniji

Princ Hari mogao bi da otkaže predstojeću posjetu svoje porodice Velikoj Britaniji nakon što mu je odbijena policijska zaštita, piše danas, 28. juna, Gardijan.

Putovanje vojvode od Saseksa u Britaniju je pod znakom pitanja, nakon što je vlada odbila njegov zahtjev za obezbjeđenje koje bi bilo finansirano od strane poreskih obveznika.

Kako navodi list, Hari poslije ovakve odluke britanske vlade preispituje planove da dovede suprugu Megan i dvoje djece u Veliku Britaniju sljedećeg mjeseca.

To je trebalo da bude njihovo prvo porodično putovanje u Britaniju posle četiri godine, a posjeta je povezana sa održavanjem “Igara nepobjedivih”, koje bi trebalo da se održe u Birmingemu u julu, a na kojima se takmiče ranjeni britanski veterani.

Prošle nedjelje je saopšteno da je princ Hari “uzbuđen” što će se sedmogodišnji princ Arči i petogodišnja princeza Lilibet ponovo sresti sa kraljem Čarlsom tokom posjete, ali se to sada čini neizvjesno, navodi Gardijan.

Portparol vlade ovim povodom danas je saopštio da je sistem zaštitne bezbjednosti vlade Velike Britanije rigorozan i proporcionalan.

“Naša dugogodišnja politika je da ne pružamo detaljne informacije o tim aranžmanima, jer bi to moglo da ugrozi njihov integritet i utiče na bezbednost pojedinaca”, dodao je on, prenosi Tanjug.

Kako navodi list, ova odluka je ozbiljno pogodila Harija, samo nekoliko dana pre nego što je porodica trebalo da stigne, ali je on, ipak, želeo da pronađe način da putovanje bude uspješno.

Prošle godine, Hari je izgubio pravnu bitku protiv britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa automatskom policijskom zaštitom tokom njegovog boravka u Velikoj Britaniji, pošto je prethodno tvrdio da nije bezbjedno da dovede svoju porodicu bez takvih mjera.

Od tada mu je odobrena potpuna procena rizika i čekao je konačnu odluku Kraljevskog izvršnog odbora o posjetama VIP ličnosti (Ravek), kao i Ministarstva unutrašnjih poslova koje je nadležno za odobravanje takve zaštite.

Hari se sreo sa ocem, kraljem Čarlsom, prošlog septembra u Klarens Hausu u Londonu, što je bio njihov prvi lični sastanak od februara 2024. godine.

Susret se smatralo prvim korakom u poboljšanju odnosa među njima, navodi Gardijan.

Čarls nije vidio svoje unuke od 2022. godine, kada je održana proslava platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II.

Nije poznato da li je kralj planirao da se sastane sa unucima tokom posjete sljedećeg mjeseca, ali Hari je navodno rekao prijateljima u SAD da je uzbuđen što će se njegova đeca ponovo povezati sa svojim đedom.

Poslovni saradnik Harija i Megan iz Los Anđelesa rekao je za britanski Telegraf da je došlo do “otopljavanja hladnih odnosa” između kralja i njegovog najmlađeg sina nakon Harijevih javnih napada u njegovim memoarima i televizijskim intervjuima.