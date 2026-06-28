Izrael priznao genocid nad Jermenima

Izraelska vlada jednoglasno je u ned‌jelju podržala odluku o priznanju genocida nad Jermenima, u vrijeme pogoršanja odnosa između Izraela i Turske.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je na sjednici vlade da genocid nad Armenima, uprkos obimnoj i jasnoj istorijskoj dokumentaciji, i dalje ostaje predmet institucionalizovane kampanje negiranja i umanjivanja, uključujući, kako je naveo, manipulativno prepravljanje istorije, uglavnom od turske vlade.

"Široko je prihvaćeno da je Osmansko carstvo sistematski počinilo zločine koji predstavljaju genocid, s ciljem uništenja jermenskog naroda - rekao je Sar, piše Politiko.

Procjenjuje se da je u periodu od 1915. do 1923. godine ubijeno oko 1,5 miliona Jermena. Turska dosljedno odbacuje upotrebu termina genocid, dok je više od 30 država, među kojima su Francuska, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Liban i Sirija, priznalo masovna ubistva Jermena kao genocid.

Odluka izraelske vlade dolazi u trenutku kada su odnosi Izraela i Turske, nekada važnih regionalnih partnera, sve zategnutiji.

Prekretnicu u odnosima predstavljala je izraelska vojna operacija u Gazi, pokrenuta nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Turska, uključujući predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, više puta je optužila Izrael za genocid u Gazi, što Izrael odbacuje.