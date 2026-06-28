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Teška nesreća u Mađarskoj: Troje djece poginulo

28.06.2026 17:33

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Тешка несрећа у Мађарској: Троје дјеце погинуло

Čak pet osoba poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu 27. juna na državnom putu broj 3 u Mađarskoj, piše "Blikk". Na licu mjesta odmah su poginule dvije odrasle osobe i dva djeteta, a danas je povredama podleglo treće dijete što čini pet stradalih.

U nesreći su učestvovala dva putnička automobila koja sus e sudarila na 155. kilometru državnog puta broj 3, blizu mesta Bikabranj. Na lice mjesta bili su poslati policija, Hitna pomoć, vatrogasci kao i tri helikoptera Hitne pomoći.

U jednom automobilu bilo je troje djece i dvije odrasle osobe. Dvoje djece je poginulo na licu mjesta, dok je treće dijete danas podleglo povredama.

Dvoje odraslih koji su bili u drugom vozilu su poginuli na licu mesta. Uviđaj je trajao satima zbog čega je ova dionica puta bila u potpunosti zatvorena za saobraćaj.

(Mondo)

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Tagovi :

Mađarska

Saobraćajna nesreća

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