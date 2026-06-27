Vidović upozorava: Stavljanje BiH na sivu listu šalje lošu poruku investitorima

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH konačno usvojio rješenja kojima se omogućava povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine, ali je upozorila da stavljanje BiH na sivu listu Manivala može negativno uticati na investicije i kreditni rejting zemlje.

Vidovićeva je podsjetila da je Republika Srpska duže vrijeme insistirala na donošenju potrebnih akata za primjenu ove mjere.

"Konačno smo to riješili i sada svi građani Republike Srpske i Federacije BiH mogu da koriste olakšicu povrata PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine", rekla je Vidovićeva u podkastu Srne.

Ona je podsjetila da je ideja o ovoj mjeri potekla od tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"On je predložio tu mjeru da se mladim ljudima olakša rješavanje stambenog pitanja, i drago mi je što je to konačno realizovano", navela je Vidovićeva.

Ona je dodala da je usvojena i izmjena kojom je invalidima omogućen uvoz vozila veće vrijednosti bez plaćanja dažbina.

"Limit je povećan sa 20.000 na 45.000 KM, što je mnogo realniji iznos u današnjim uslovima na tržištu", rekla je Vidovićeva.

SRPSKA NI NAKON DEVET GODINE NIJE NAPLATILA SREDSTVA KOJA JOJ PRIPADAJU

Vidović je navela da na posljednjoj sjednici postignut dogovor o raspod‌jeli prihoda od indirektnih poreza, te ukazala da Republika Srpska ni nakon devet godina ne uspijeva da naplati sredstva koja su joj pravosnažno dosuđena.

"Nismo se poravnali oko prihoda i nećemo se ni poravnati tako brzo, ja mislim. Zato što smo 11. juna ove godine trebali da naplatimo svoje potraživanje koje je presuđeno 2018. godine. Postoji izvršno rješenje suda, a od 2018. godine do danas svakog 11. juna sud prolongira izvršenje za još godinu dana", navela je Vidovićeva.

Ona je istakla da je sada već prošlo devet godina od donošenja presude, a da Republika Srpska i dalje ne može da naplati sredstva koja joj pripadaju.

"Evo, sada je devet godina otkad se to prolongira i opet je prolongirano, što znači da mi nemamo šanse, bez obzira na to što je sud presudio, da naplatimo svoje prihode. To je, vjerujte, zaista neizdrživo i pokazuje kolika je bila greška prenosa indirektnih poreza na nivo BiH", rekla je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, Republika Srpska godinama nije zadovoljna načinom funkcionisanja sistema raspod‌jele indirektnih poreza.

STAVLjANjE BiH NA SIVU LISTU MANIVALA - MOGLO BI DOVESTI DO UMANjENjA KREDITNOG REJTINGA BiH

Govoreći o stavljanju BiH na sivu listu Manivala, Vidovićeva je ocijenila da je riječ o veoma nepovoljnoj okolnosti.

"To je došlo u vrlo nezgodno vrijeme jer Republika Srpska planira veliki investicioni ciklus i u narednim godinama. Mi smo svoje obaveze ispunili, ali Federacija BiH nije usvojila dva zakona koja su bila neophodna", rekla je ona.

Prema njenim riječima, takva situacija može uticati na percepciju investitora.

"Kada neko dolazi da investira, on prvo gleda ekonomske pokazatelje, sankcije i da li je zemlja na nekoj sivoj listi. To svakako izaziva rezervu kod potencijalnih investitora", navela je Vidovićeva.

Ona je upozorila i da bi zbog toga mogao biti umanjen kreditni rejting BiH.

"To je veliki minus za cijelu BiH, a u okviru toga i za Republiku Srpsku, iako smo mi uradili sve što je bilo do nas", poručila je Vidovićeva izražavajući nadu da će FBiH uraditi što prije svoj dio posla kako bi došlo do skidanja sa sive liste.

Srna