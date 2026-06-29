Hrvati strahuju od novog oružja Srbije: "Nije viđeno u regiji, to je problem!"

Povodom Vidovdana Vojska Srbije predstavila je novo oružje koje je navelo medije u Hrvatskoj da šalju upozorenja. Zabrinjava ih i činjenica da Srbija izdvaja veća sredstva za modernizaciju vojske od Hrvatske, ali i odnos "partnera" koji Zagrebu prodaju polovne avione.

Jutarnji list podsjeća da je Srbija od Francuske kupila eskadrilu novih borbenih aviona Rafael koji se očekuje do 2030. godine i da je riječ o novim avionima, dok je Hrvatska dobila polovne. Podsjećaju da je posao zaključen uz vezanu saradnju vojnih industrija Srbije i Francuske.

Rusko naoružanje

Ono što Hrvate najviše brine je modernizacija borbenih aviona MiG 29 za šta je u Batajnici predstavljen paket naoružanja. Ono što ih najviše brine su rakete vazduh-vazduh R-27ER i R-77, nove ruske TV-vođene rakete H-29TE, protivradarske rakete H-31P, ruske planirajuće bombe KAB-500Kr te viseći sistem za elektronsko ratovanje MSP-418K.

Vojska Srbije

Tu je i kinesko naoružanje - kvazibalističke rakete CM-400AKG/B i planirajuće bombe LS-6-500-3. Sve je to oprema koja dobrim dijelom do sada nije postojala na prostoru bivše SFRJ, piše Jutarnji.

Srbija je svoje MiG-ove 29 opremila i novim sistemom razlikovanja prijatelja i neprijatelja (IFF) TSB 2515 francuske firme Thales, a kupljeni su i dodatni helikopteri H-145M u Njemačkoj (4 za vojsku i 5 za civilne svrhe), te Mi-35M iz Rusije (4 komada) i Mi-35P s Cipra (11 komada), koji su predstavljeni zajedno s opremom

Nove rakete Vojske Srbije

Što se protivvazdušne odbrane tiče, u Batajnici se mogao vidjeti francuski laki sistem PVO „Mistral 3“ (Mistral 3), kakav je kupovala i Hrvatska, da bi se lepeza takvih sredstava u Srbiji nastavila i dodatnom kineskom opremom — sistemom srednjeg dometa HQ-17AE te jeftinijim sistemom dugog dometa FK-3, koji se, navodno, planira uskoro dopuniti i skupljim i sposobnijim sistemom HQ-9.

Sve bi to trebalo da radi i na osnovu radarskih podataka francuskih sistema kompanije „Tales“ (Thales) — tri radara dugog dometa GM403 Alfa (GM403 Alpha) i još sedam radara GM200 — uz povezivanje izvedeno na osnovu tehnologije iz Izraela, s kojim Srbija takođe razvija intenzivnu industrijsku saradnju.

Haubice Vojske Srbije

Ipak, posebno treba napomenuti i dodatne nabavke mješovitih sistema PVO iz Rusije — dvije baterije sistema „Pancir S1M“, kao dodatak već postojećoj bateriji sistema „Pancir S1E“ — te moderna ruska sredstva za elektronsko ratovanje.

Riječ je, navodno, o jednom sistemu 1L269E „Krasuha-2“, tri sistema 1RL257 „Krasuha-4“, nekoliko sistema „Repelent-1“ (Repellent-1) i sklopu sistema za pasivno elektronsko izviđanje „Moskva-1“, sastavljenom od tri stanice 1L265E i dva upravljačka sklopa 1L266E.

Vojska Srbije

"Ova posljednja pomenuta oprema dijelom se vidjela prošle jeseni na vojnoj paradi u Beogradu i predstavlja sredstva kakva se takođe donedavno nisu viđala u regionu, a koja bi lako mogla predstavljati određeni problem za sve susjede Republike Srbije", piše Jutarnji.

Uz sve to, predstavljeno je i ponešto besposadnih sistema — kako uvoznih, s posebnim naglaskom na izraelsku letjelicu srednje kategorije sa pogledom iz prvog lica, „Lanijus-X“ (LANIUS-X), tako i domaćih: kamikaza-letjelice „Komarac“, višenamjenske napadačke letjelice „Gavran“, ali i kopneni sistem „Mali Miloš“ u više varijanti.