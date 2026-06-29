Da li prepoznajete domaćeg glumca sa slike?

Iako danas dominira u vodećim rolama u teatrima i na filmskom platnu, malo ljudi pamti njegove prve korake iz sada već dalekih devedesetih godina.

Tokom nedavnog ponovnog emitovanja serije “Gore dole”, publika je imala priliku da ga ugleda u jednoj manjoj, sporednoj roli, gdje izgleda sasvim drugačije, piše Blic.

Njegova vizuelna razlika u odnosu na danas je tolikih razmjera da su društvene mreže preplavile šale kako ni sam Ljubomir Bandović ne bi uspio da identifikuje sopstveni lik iz tog perioda.

Ovaj proslavljeni dramski umjetnik je jednom prilikom podijelio sa javnošću da je još u dječačkim danima spoznao svoj životni poziv i put:

Ljubomir Bandović

– Mama i tata su radili u fabrici “Koštana”, pravili cipele, i dobijali su karte za pozorište. Ali nisu išli. Ne idu ni danas, ne gledaju ni mene. Brat i ja smo išli u pozorište. Ali kada sam sa 10 godina gledao Kraljevačko pozorište i predstavu “Moj tata, socijalistički kulak”, shvatio sam da sve što hoću jeste da budem glumac. Uvideo sam da, ukoliko tu postoji način da praviš svoju stvarnost, onda je to umjetnost koju ja hoću da stvaram – istakao je.

“Nije me bilo sramota ničega, osim da prosim i kradem”

Glumac je jednom prilikom govorio i o svojim studijama.

– Kad sam poslije prve godine fakulteta dobio stipendiju Narodnog pozorišta, moj otac mi je dao 100 maraka i jasno rekao: “Sinko, za ne daj bože smo ti tu”. Onda shvatiš da moraš tih 100 maraka da razvučeš, a samo sobu preko puta faksa sam plaćao 75 maraka sa cimerom. Ostane ti 25 maraka da budeš mlad, da jedeš, da izađeš. Onda sam zasukao rukave i radio. Istovarao kafiće, radio kao obezbjeđenje, u šanku, nije me bilo sramota ničega, osim da prosim i kradem. Mladi danas ne znaju ono što smo mi prošli i upoznali devedesetih godina, htjeli to ili ne htjeli, a to je imperativ življenja – rekao je, pa nastavio:

– Kad te satjera u ćošak, nema veze koliko su ti nježne ruke i koliko si platio te patike koje ne bi da ukaljaš u nekom kanalu koji kopaš. Sve to postane irelevantno kad zakrče crijeva i kad ona koju voliš očekuje da je izvedeš na piće, a ti nemaš novac, nemaš ni od koga da pozajmiš, i onda moraš da se snalaziš – poručio je glumac u emisiji “Balkanskom ulicom”.