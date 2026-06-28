Pjevač se srušio na bini: Usred koncerta počeo da se guši, dugo se borio za dah

Britanski muzičar Hari Stajls izazvao je zabrinutost među fanovima nakon što se tokom nastupa na stadionu Vembli u Londonu zagrcnuo vodom i nakratko srušio na binu, u jeku rekordnog toplotnog talasa koji je zahvatio Veliku Britaniju.

Incident se dogodio 26. juna tokom jednog od koncerata u okviru njegove dvanaestodnevne rezidencije "Together, Together" na čuvenom londonskom stadionu.

Prema snimcima koje su fanovi objavili na društvenim mrežama, 32-godišnji pjevač je neposredno nakon scenskog poteza poznatog među publikom kao "kit", tokom izvođenja završne pjesme "As It Was", zagrcnuo se ostatkom vode koji je imao u ustima i pao na leđa.

Na video-snimcima iz više uglova vidi se kako Stajls nekoliko sekundi kašlje dok leži na bini. U jednom trenutku podigao je ruku kako bi prekrio usta, a zatim je držao ruke na stomaku pokušavajući da dođe do daha.

Nakon oko 17 sekundi uspio je da ustane, djelovao je raspoloženo i pozdravio publiku prije nego što je napustio binu.

Već naredne večeri, 27. juna, Stajls je ponovo nastupio na Vembliju, što je pokazalo da se uspješno oporavio. Ipak, mnogi fanovi su nastavili izražavati zabrinutost na društvenim mrežama.

- Kako to da niko nije prišao da provjeri kako je - napisao je jedan korisnik na TikToku, dok je drugi komentirao:

- Bez obzira koliko je situacija bila ozbiljna, mora biti oprezniji, naročito po ovakvim vrućinama.

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Predstavnici pjevača se zasad nisu oglasili.

Koncert je održan u vrijeme kada je Velika Britanija treći dan zaredom bilježila rekordne junske temperature. U Safoku je izmjereno 37,3 stepena Celzijusa, dok je u Londonu bilo oko 36 stepeni.

Meteorološka služba izdala je upozorenja zbog ekstremnih vrućina u dijelovima istočne i jugoistočne Engleske, uz upozorenje na moguće zdravstvene tegobe poput iscrpljenosti, dehidracije i mučnine.

Koncerti na Vembliju dio su Stajlsove svjetske turneje kojom promoviše treći album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally".

Nakon Londona, turneja se nastavlja u Sao Paulu, Meksiko Sitiju, Njujorku i Australiji, prenosi Avaz