Umrla pjevačica Marijana Tomić: Izgubila život dan prije svog rođendana

Pjevačica Marijana Tomić preminula je u 40. godini. U Zrenjaninu, odakle je rodom, su je obožavali, a danas je osvanula poruka na stranici "Muzičke legende Zrenjanina" u kojoj se opraštaju od pjevačice.

Kako se navodi, umrla je nakon teške bolesti.

- Sa velikom tugom primili smo vijest da nas je napustila naša koleginica, pjevačica Marijana Tomić. Svojim glasom, osmijehom i vedrim duhom godinama je uljepšavala mnoga slavlja i ostavila trag u životima ljudi koji su imali sreću da je poznaju. Njena ljubav prema muzici bila je iskrena i nesebična, a uspomena na nju živeće kroz pjesme koje je pevala i srca svih koji su je voljeli - piše u objavi.

Marijana je, nažalost, prerano preminula i to dan prije svog rođendana.

- Posebno boli činjenica da nas je napustila samo dan prije svog 40. rođendana. Prerano je otišla, bolest je nažalost bila jača, ali će zauvijek ostati dio muzičke porodice Zrenjanina. Stranica "Muzičke legende Zrenjanina" izražava najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima, kolegama i svima koji tuguju zbog njenog odlaska. Počivaj u miru, Marijana. Neka ti je vječna slava i hvala - piše u objavi.

Marijana Tomić rođena je 28.06.1986. godine, a preminula je juče, 27.06.2026. godine.

Godinama je radila ono što najviše voli - pjevala, ali nikada nije težila ka ogromnoj popularnosti, već je to radila za svoju dušu.

(Telegraf)