Janjuš otkrio koliki honorar ima u Eliti, svima pale vilice kad su čuli!

Aktuelni učesnik "Elite", Marko Janjušević Janjuš, šokirao je milionski auditorijum nedavno kada je progovorio o svom ugovoru i honoraru.

Naime, do neviđenog šoka i priznanja došlo je kada je Janjuš ugledao svog cimera Uroša Stanića kako nosi neobičan stajling.

Scena je bila toliko upečatljiva da se Janjuš u nevjerici hvatao za glavu zbog onoga što je vidio. Potom je, u naletu iznenađenja, potpuno zaboravio na kamere i počeo da priča o onome o čemu učesnici strogo ćute - svom honoraru.

Tada je isplivala vrtoglava cifra od koje će se mnogima bukvalno zavrteti u glavi. Janjuš se nije zaustavio samo na nagovještajima, već je hladnokrvno iznio detalje svojih primanja.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - izjavio je Janjuš, šokirajući sve, a zatim je poentirao i pomenuo navodnu ukupnu cifru koju je dobio za učešće u ovom formatu.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra - odjeknulo je imanjem.

Da li je ovo zaista stvarna cifra iz njegovog ugovora ili samo dio Janjuševe rijaliti igre i provokacije, ostaje da ispratimo, ali jedno je sigurno - ovom izjavom je definitivno zapalio društvene mreže i podigao prašinu, piše Telegraf.