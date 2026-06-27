Prijina majka se skinula u bikini: Niko ne vjeruje da ima ovoliko godina

Pjevačica Borka Mihajlović, majka muzičke zvijezde Aleksandre Prijović, bijeg od vrućina pronašla je na plaži. Borka je u bikiniju pokazala fenomenalno tijelo, zbog čega s u njeni pratioci ostali u šoku.

Ona je objavila sliku u žutom kupaćem kostimu, nabacila je lijep ten a na perfektnoj figuri pozavidele bi joj duplo mlađe djevojke.

Iako gazi šestu deceniju, Borka izgleda fenomenalno te stalno dobija komplimente da izgleda deset godina mlađe.

Aleksandrina mama ima 52 zbog čega su mnogi u čudu te joj poručuju da pjevačici izgleda kao starija sestra.

Stori je objavila uz pjesmu "Crvene jabuke" koja nosi naziv "Malo ćemo da se kupamo".

Borka Mihajlović, majka muzičke zvijezde Aleksandre Prijović, već godinama uživa u skladnoj ljubavi sa svojim partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Par je odlučio da vreli ljetnji period provede na moru, odakle su se oglasili prelijepom zajedničkom fotografijom sa plaže.

Borka Mihajlović

Na selfiju koji je Borka podijelila na društvenim mrežama, ona pozira sa modernim žutim šeširom i naočarima za sunce, dok Fahrudin sedi tik uz nju u bijeloj majici.

Iz aviona se vidjelo koliko su srećni i ispunjeni, a predivni morski ambijent i palme u pozadini dodatno su upotpunili ovu romantičnu sliku. Njihovi pratioci su odmah reagovali mnoštvom lajkova i pozitivnih komentara, želeći im prelijep odmor i još mnogo zajedničkih godina ispunjenih ljubavlju.

(telegraf)