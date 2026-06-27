Logo

Prijina majka se skinula u bikini: Niko ne vjeruje da ima ovoliko godina

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 18:08

Komentari:

0
Борка Михајловић
Foto: Youtube/Grand online

Pjevačica Borka Mihajlović, majka muzičke zvijezde Aleksandre Prijović, bijeg od vrućina pronašla je na plaži. Borka je u bikiniju pokazala fenomenalno tijelo, zbog čega s u njeni pratioci ostali u šoku.

Ona je objavila sliku u žutom kupaćem kostimu, nabacila je lijep ten a na perfektnoj figuri pozavidele bi joj duplo mlađe djevojke.

Iako gazi šestu deceniju, Borka izgleda fenomenalno te stalno dobija komplimente da izgleda deset godina mlađe.

Aleksandrina mama ima 52 zbog čega su mnogi u čudu te joj poručuju da pjevačici izgleda kao starija sestra.

Stori je objavila uz pjesmu "Crvene jabuke" koja nosi naziv "Malo ćemo da se kupamo".

Borka Mihajlović, majka muzičke zvijezde Aleksandre Prijović, već godinama uživa u skladnoj ljubavi sa svojim partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Par je odlučio da vreli ljetnji period provede na moru, odakle su se oglasili prelijepom zajedničkom fotografijom sa plaže.

Борка Михајловић
Borka Mihajlović

Na selfiju koji je Borka podijelila na društvenim mrežama, ona pozira sa modernim žutim šeširom i naočarima za sunce, dok Fahrudin sedi tik uz nju u bijeloj majici.

Iz aviona se vidjelo koliko su srećni i ispunjeni, a predivni morski ambijent i palme u pozadini dodatno su upotpunili ovu romantičnu sliku. Njihovi pratioci su odmah reagovali mnoštvom lajkova i pozitivnih komentara, želeći im prelijep odmor i još mnogo zajedničkih godina ispunjenih ljubavlju.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandra Prijović

majka

Borka Mihajlović

Komentari (0)

Pročitajte više

Пријовићка двије године била у вези са колегом, он шокирао признањем: ''Да, преварио сам је''

Scena

Prijovićka dvije godine bila u vezi sa kolegom, on šokirao priznanjem: ''Da, prevario sam je''

1 d

0
Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović stiže u Banjaluku

3 d

0
Александра Пријовић потпуно гола до струка

Scena

Aleksandra Prijović potpuno gola do struka

2 d

0
Петровић и Станивуковић

Republika Srpska

Uh, ovo će da boli: Petrović ismijao Stanivukovića

3 d

6

Više iz rubrike

Данијела Димитровска

Scena

Svi su oduševljeni tijelom Danijele Dimitrovske: Otkrila i šta jede

4 h

0
Амра Силајџић и Един Џеко

Scena

Sa ovim Srbinom žena Edina Džeke ima ćerku

6 h

1
ћерка Ким Кардашијан и Кање Веста

Scena

Ćerka Kim Kardašijan ima svoju prvu turneju: "Djetetu tu nije mjesto! Šta joj je sa licem?"

7 h

0
Хрватски пјевач се представио као МИНИСТАР, на "превару" ушао на стадион

Scena

Hrvatski pjevač se predstavio kao MINISTAR, na "prevaru" ušao na stadion

9 h

0

  • Najnovije

20

58

Idu jedan za drugim: Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Island!

20

55

Da srce pukne: Zvijezda Holandije saznala najgore moguće vijesti

20

44

Gornji Podgradci: FK Sloga Dipo slavi 100 godina postojanja

20

42

Novac stiže za četiri znaka do 4. jula, ali postoji jedan uslov

20

20

Pentagon prvi put potvrdio: Marinci preuzeli šest F-35 bez radara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima