Aleksandra Prijović stiže u Banjaluku

Autor:ATV redakcija
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Regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović nakon objavljenog novog albuma planira turneju po cijelom regionu.
Kako je najavljeno, Prijovićka stiže i u Banjaluku, 22. avgusta, gdje će održati koncert na tvrđavi Kastel.
Osim u Banjaluci, zakazani su koncerti i u Bijeljini, 24. jula, dok je koncert u Mostaru zakazan za 2. avgust.
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