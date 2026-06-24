Aleksandra Prijović stiže u Banjaluku

Regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović nakon objavljenog novog albuma planira turneju po cijelom regionu.

Kako je najavljeno, Prijovićka stiže i u Banjaluku, 22. avgusta, gdje će održati koncert na tvrđavi Kastel.

Osim u Banjaluci, zakazani su koncerti i u Bijeljini, 24. jula, dok je koncert u Mostaru zakazan za 2. avgust.