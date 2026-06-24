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Aleksandra Prijović stiže u Banjaluku

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 15:00

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Александра Пријовић пјевачица
Foto: YouTube/Screenshot

Regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović nakon objavljenog novog albuma planira turneju po cijelom regionu.

Kako je najavljeno, Prijovićka stiže i u Banjaluku, 22. avgusta, gdje će održati koncert na tvrđavi Kastel.

Osim u Banjaluci, zakazani su koncerti i u Bijeljini, 24. jula, dok je koncert u Mostaru zakazan za 2. avgust.

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Aleksandra Prijović

koncert

Bosna i Hercegovina

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