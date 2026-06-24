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Ovo je najslušanija srpska pjesma na Jutjubu ikada

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 08:53

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Милица Тодоровић
Foto: Screenshot / YouTube

Kada se govori o najvećim domaćim hitovima na Jutjubu, mnogi će prvo pomisliti na pesme najvećih regionalnih zvijezda, međutim malo ko zna da se među apsolutnim rekorderima nalazi duet Milice Todorović i Em Si Janka – "Moje zlato".

Ova pjesma objavljena je još 2014. godine, a ni više od decenije kasnije ne prestaje da obara rekorde. Zvanični spot na Jutjubu trenutno broji 189 miliona pregleda, čime se svrstava među najgledanije pjesme srpskih izvođača svih vremena.

"Moje zlato" je svojevremeno ispisalo istoriju domaće muzičke scene kao prvi spot iz Srbije koji je prešao granicu od 100 miliona pregleda na Jutjubu, a popularnost pjesme ne jenjava ni danas.

Zanimljivo je da je saradnja Milice Todorović i Em Si Janko nastala u trenutku kada su oboje bili u velikom usponu karijere, a energičan ritam i zarazan refren brzo su osvojili publiku širom regiona.

Iako se broj pregleda iz meseca u mesec menja, jedno je sigurno – "Moje zlato" ostaje jedan od najvećih domaćih hitova digitalne ere i pesma koja je obilježila jednu generaciju slušalaca.

(Nova)

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Milica Todorović

MC Janko

Ti moje zlato

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