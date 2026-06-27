Ćerka Kim Kardašijan ima svoju prvu turneju: "Djetetu tu nije mjesto! Šta joj je sa licem?"

Nort Vest, muzička umjetnica i ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, kreće na svoju prvu zvaničnu ljetnju turneju.

Ona i reperka Moli Santana udružile su se na turneji "Molly x North Kimokawaii Tour", koja obuhvata 14 nastupa širom SAD-a i Kanade.

Ovim povodom oglasili su se korisnici društvenih mreža širom svijeta. Naime, Nort Vest, iako najstarije dijete poznate rijaliti zvijezde, ima samo 13 godina i već nastupa pred ogromnim brojem ljudi.

Mnogi su komentarisali da njena popularnost datira iz rijalitija i da je tu nastao, kako kažu "kult ličnosti" ne samo Nort Vest već svih ostalih članova Kardašijan i Džener porodice.

Svima je dobro poznato kako se njena majka proslavila te stekla popularnost i na taj način dodatno "pumpala" gledanost porodičnog rijaliti programa, a da li će istom ili sličnom putanjom, ili bolje rečeno stramputicom krenuti i njena ćerka.

'Pimped out' 13yo North West visibly sick at grown men's hands all over her pic.twitter.com/MddGiqjX6i — RT (@RT_com) June 27, 2026

Nort Vest je već proteklih par godina bila na meti kritika, kako ona tako i Kim i Kanje, njeni roditelji, a razlog je njen kontroverzni izgled, a koji ne priliči djevojčici od samo 13 godina.

Naime, Nort nosi dugu plavu kosu sa ekstenzijama, gotički stil oblačenja sa prepoznatljivim visokim čizmama, a na njenom licu i rukama nalazi se veliki broj pirsinga, koje prati i skupocjeni nakit, koji ona nosi.

Ukoliko biste je vidjeli po prvi put, vjerovatno na prvu ne biste pretpostavili da se radi o djetetu od samo 13 godina.

Koliko fanova toliko kritika

Nort Vest, posebno ovom turnejom postala je jedno od najpraćenijih trenutno lica porodice Kardašijan, a o njenom izgledu i načinu života može se naći lavina negativnih komentara.

"Razumijem da su joj roditelji loši, ali djecu apsolutno moramo ostaviti na miru".

"Zašto je dijete od 13 godina ovako obučeno i pušteno da hoda sa strancima?"

"Ja sam se u njeno vrijeme još uvijek igrala sa lutkicama"

"Zašto su dozvolili da sebi uradi ovo od lica?"

"Ona definitivno ima užasne roditelje"

Ovo su samo neki od komentara kada je u pitanju Nort Vest.

North West makes an appearance at the Vetements SS27 show during Paris Fashion Week. pic.twitter.com/Yq9qhBtjEr — WELCOME TO BLACK TWlTTER  (@blacktwiterthrd) June 26, 2026

Muzička industrija

Da je muzička industrija toksično mjesto za mlade osobe, posebno one koje se ne mogu nositi sa popularnošću i dopaminskim šokom, dokaz su neslavni i tragični životi Britni Spirs, Majli Sajrus, Džastina Bibera i dr.

Mnogi od njih su se uspjeli izvući iz ralja droge, ovisnosti, zlostavljanja, a o čemu su često kasnije i govorili, dok je bilo i onih koji su svoj život tragično okončali.

Kakav će biti životni put Nort Vest, ostaje da vidimo s obzirom da je od rođenja pod budnim okom objektiva.