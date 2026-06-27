Ćerka Kim Kardašijan ima svoju prvu turneju: "Djetetu tu nije mjesto! Šta joj je sa licem?"

Autor:ATV redakcija
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Nort Vest, muzička umjetnica i ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, kreće na svoju prvu zvaničnu ljetnju turneju.
Ona i reperka Moli Santana udružile su se na turneji "Molly x North Kimokawaii Tour", koja obuhvata 14 nastupa širom SAD-a i Kanade.
Ovim povodom oglasili su se korisnici društvenih mreža širom svijeta. Naime, Nort Vest, iako najstarije dijete poznate rijaliti zvijezde, ima samo 13 godina i već nastupa pred ogromnim brojem ljudi.
Mnogi su komentarisali da njena popularnost datira iz rijalitija i da je tu nastao, kako kažu "kult ličnosti" ne samo Nort Vest već svih ostalih članova Kardašijan i Džener porodice.
Svima je dobro poznato kako se njena majka proslavila te stekla popularnost i na taj način dodatno "pumpala" gledanost porodičnog rijaliti programa, a da li će istom ili sličnom putanjom, ili bolje rečeno stramputicom krenuti i njena ćerka.
'Pimped out' 13yo North West visibly sick at grown men's hands all over her pic.twitter.com/MddGiqjX6i— RT (@RT_com) June 27, 2026
Nort Vest je već proteklih par godina bila na meti kritika, kako ona tako i Kim i Kanje, njeni roditelji, a razlog je njen kontroverzni izgled, a koji ne priliči djevojčici od samo 13 godina.
Naime, Nort nosi dugu plavu kosu sa ekstenzijama, gotički stil oblačenja sa prepoznatljivim visokim čizmama, a na njenom licu i rukama nalazi se veliki broj pirsinga, koje prati i skupocjeni nakit, koji ona nosi.
Ukoliko biste je vidjeli po prvi put, vjerovatno na prvu ne biste pretpostavili da se radi o djetetu od samo 13 godina.
Nort Vest, posebno ovom turnejom postala je jedno od najpraćenijih trenutno lica porodice Kardašijan, a o njenom izgledu i načinu života može se naći lavina negativnih komentara.
"Razumijem da su joj roditelji loši, ali djecu apsolutno moramo ostaviti na miru".
"Zašto je dijete od 13 godina ovako obučeno i pušteno da hoda sa strancima?"
"Ja sam se u njeno vrijeme još uvijek igrala sa lutkicama"
"Zašto su dozvolili da sebi uradi ovo od lica?"
"Ona definitivno ima užasne roditelje"
Ovo su samo neki od komentara kada je u pitanju Nort Vest.
North West makes an appearance at the Vetements SS27 show during Paris Fashion Week. pic.twitter.com/Yq9qhBtjEr— WELCOME TO BLACK TWlTTER (@blacktwiterthrd) June 26, 2026
Da je muzička industrija toksično mjesto za mlade osobe, posebno one koje se ne mogu nositi sa popularnošću i dopaminskim šokom, dokaz su neslavni i tragični životi Britni Spirs, Majli Sajrus, Džastina Bibera i dr.
Mnogi od njih su se uspjeli izvući iz ralja droge, ovisnosti, zlostavljanja, a o čemu su često kasnije i govorili, dok je bilo i onih koji su svoj život tragično okončali.
Kakav će biti životni put Nort Vest, ostaje da vidimo s obzirom da je od rođenja pod budnim okom objektiva.
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