Nikoga ne zanima fudbal kad se vatrena Brazilka pojavi na stadionu

Alesandra Ambrosio gdje god da se pojavi i šta god da uradi, to će uzdrmati društvene mreže. Sada je uspjela da zasjeni cijeli Mundijal.

Slavna manekenka, Alesandra Ambrosio (45), pojavila se u Majamiju, na utakmici između Brazila i Škotske na Mundijalu i tom prilikom uspjela da zasjeni sve, čak i fudbal.

Alessandra Ambrosio in the house.



The model and former Victoria Secret Angel just arrived to Miami Stadium ahead of Brazil vs Croatia.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/63oYN5U9rO — Franco Panizo (@FrancoPanizo) June 24, 2026

Lijepa Brazilka je već pružila podršku fudbalerima u jednom provokativnom izdanju, a sada je snimala nekoliko kadrova sa stadiona i sve to objavila na Instagramu.

Sam njen dolazak na prvenstvo nije prošao neopaženo, a snimak na kom se vidi kako dolazi na stadion, ubrzo je preplavio društvene mreže. Kako kažu, Alesandra je unijela dašak glamura u svijet fudbala iako je bila sportski odjevena.

Za utakmicu je odabrala bijeli šorts i kratku majicu sa brazilskom zastavom, kasnije joj se pridružio i sin Noa.

U bilo kom izdanju i na bilo kom događaju, Alesandra jednostavno mora da bude glavna tema. Iako je u petoj deceniji i nazivaju je "najseksi penzionerkom", zgodna Brazilka još uvijek neće predati tron nekoj mlađoj koleginici, piše Ona.rs