Logo

Nikoga ne zanima fudbal kad se vatrena Brazilka pojavi na stadionu

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 21:18

Komentari:

0
Алесандра Амбросио манекенка модел
Foto: YouTube/printscreen

Alesandra Ambrosio gdje god da se pojavi i šta god da uradi, to će uzdrmati društvene mreže. Sada je uspjela da zasjeni cijeli Mundijal.

Slavna manekenka, Alesandra Ambrosio (45), pojavila se u Majamiju, na utakmici između Brazila i Škotske na Mundijalu i tom prilikom uspjela da zasjeni sve, čak i fudbal.

Lijepa Brazilka je već pružila podršku fudbalerima u jednom provokativnom izdanju, a sada je snimala nekoliko kadrova sa stadiona i sve to objavila na Instagramu.

Sam njen dolazak na prvenstvo nije prošao neopaženo, a snimak na kom se vidi kako dolazi na stadion, ubrzo je preplavio društvene mreže. Kako kažu, Alesandra je unijela dašak glamura u svijet fudbala iako je bila sportski odjevena.

Za utakmicu je odabrala bijeli šorts i kratku majicu sa brazilskom zastavom, kasnije joj se pridružio i sin Noa.

U bilo kom izdanju i na bilo kom događaju, Alesandra jednostavno mora da bude glavna tema. Iako je u petoj deceniji i nazivaju je "najseksi penzionerkom", zgodna Brazilka još uvijek neće predati tron nekoj mlađoj koleginici, piše Ona.rs

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Alesandra Ambrozio

Brazil

manekenka

modeling

Fudbal utakmica

video snimak

Instagram

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ева Лонгорија глумица

Scena

Seksi "domaćica" ne izlazi iz bikinija: Što starija, to više zavodi

2 h

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Scena

Stiže dokumentarac o Novaku Đokoviću

2 h

0
Мина Костић и Мане Ћурувија Каспер

Scena

Mina izašla iz bolnice, oglasio se Kasper: Spominje novac i lažne odnose

3 h

0
Слоба Радановић, Јелена и Луна Ђогани

Scena

Žena Slobe Radanovića prekinula šutnju o njegovom nedavnom susretu sa Lunom

5 h

0

  • Najnovije

23

06

Francuska rutinski protiv Norveške, Dembele dao tri gola

23

03

Američki borbeni avioni izveli napade na Iran

22

53

Milica Pavlović stala u odbranu Ivane Nikolić: Najbolje igra na našoj muzičkoj sceni

22

42

Jasan znak Amerikancima: Dvije selekcije zaprijetile napuštanjem terena

22

42

Vikend horoskop: Jedan znak ulazi u emotivni vrtlog koji nije očekivao

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima