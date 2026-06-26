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Mina izašla iz bolnice, oglasio se Kasper: Spominje novac i lažne odnose

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 19:48

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Мина Костић и Мане Ћурувија Каспер
Foto: Youtube/Blic

Mane Ćuruvija, poznat kao Kasper, partner pjevačice Mine Kostić aktivan je na društvenim mrežama, a sada se oglasio nedugo nakon što je ona napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević".

Podsjetimo Mina je nakon 20 dana izašla iz ove ustanove u pratnji brata i vjerenika, koji je sve vrijeme bio uz pjevačicu te je obilazio u bolnici donoseći joj sve što joj je potrebno.

Kasper je objavio sliku njegove i Minine ruke što je mnoge raznježilo.

Uz ovu emotivnu fotografiju, Kasper je uputio brutalno jaku poruku koja je mnoge ostavila bez teksta.

- Novac gradi kule od karata, lažne prijatelje, lažne statuse i pozicije. Ljubav gradi dom, prave vrijednosti i ljude koji vas se nikada neće odreći. Volimo vas - napisao je pjevačicin vjerenik.

Каспер Инстаграм стори
Kasper Instagram stori

Javnost je ostala u šoku kada je Mina hospitalizovana 31. maja, nakon što je u bolnicu dovedena u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja.

Iako je Kasper na početku agonije poručio da se neće javno oglašavati i da će svu priču o čitavoj situaciji prepustiti njoj, on ipak nije izdržao. Mane je na svom profilu na društvenoj mreži Instagram podelio snažnu fotografiju na kojoj se jasno vidi kako se on i Mina čvrsto drže za ruke.

Tokom njenih najtežih dana i boravka u bolnici, Kostićeva je imala ogromnu podršku porodice i Kaspera, koji ju je redovno obilazio.

Nakon izlaska iz "Laze Lazarevića", pjevačica svoj oporavak nastavlja u miru i u krugu svojih najbližih.

Telegraf

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Tagovi :

Mina Kostić

Mane Ćuruvija Kasper

ustanova Dr Laza Lazarević

Psihijatrija

Ljubavna veza

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