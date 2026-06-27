Komšije Miloša Teodosića o razvodu, otkrile šok nadimak koji su dali glumici

Vijest o razvodu glumice Jelisavete Orašanin i proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića ne prestaje da intrigira javnost.

Dok se u prestonici uveliko priča o Jelisavetinoj novoj romansi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, u Teodosićevom rodnom Valjevu vlada potpuno drugačija atmosfera.

Mještani Valjeva, koji za Miloša Teodosića i njegovu porodicu imaju isključivo riječi hvale, priznaju da njegovu bivšu suprugu gotovo nikada nisu viđali u svom gradu. Koliko je glumica bila rijetka gošća u Miloševom rodnom mjestu, najbolje svjedoči podatak da su joj Valjevci nadjenuli krajnje neobičan nadimak – "tajna nevjesta".

"Ona je za nas tajna nevjesta"

Jedan od komšija, gospodin po imenu Momčilo, podijelio je svoje utiske o Teodosićima, ističući da je to "poštena, radna i vrijedna familija", ali nije krio razočaranje zbog Jelisavetinog odsustva.

"Jelisavetu Orašanin ne znam, nikad je nisam vidio, ne znam da li ju je neko ikad vidio u gradu, ona je za nas tajna nevjesta. Garantujem da ni na mapi ne zna gdje je Valjevo", našalio se Momčilo.

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"Au, to nisam znao. Pa kako? Nemoguće, pa snajku valjevsku nismo ni vidjeli. Dobro, to mora da ste ih vi mediji nešto posvađali, ali pomiriće se, polako", izjavio je on, izrazivši žaljenje što vrstu umjetnicu poput nje nisu imali prilike da češće viđaju u svom gradu.

Sa druge strane, slavnog košarkaša sugrađani i dalje često viđaju. Prema riječima mještana, Miloša najčešće sreću na lokalnoj benzinskoj pumpi, i to u društvu djece.

Podsjetimo, Jelisaveta i Miloš vjenčali su se 2017. godine, a kako je glumica jednom prilikom priznala, pre nego što su stali na ludi kamen, vidjeli su se svega 18 puta. I dok je glumica, uplovila u vezu sa mlađim glumcem Pavlom Mensurom, Teodosić je nakon kraha braka maksimalno posvećen svojim poslovnim i sportskim obavezama.

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