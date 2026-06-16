Stanija krvnički udarala Uroša, snimak zgrozio javnost! Sada se slomila i priznala grešku

Njen ulazak je po mnogima bio apsolutni vrhunac Elite, a čitav Balkan je mjesecima sa nestrpljenjem iščekivao suočavanje sa bivšim vjerenikom Asminom Durdžićem, kao i nekadašnjom prijateljicom Majom Marinković.

Ipak, boravak pred rijaliti kamerama pokazao se znatno težim nego što je starleta mogla da zamisli. Skrhana pritiskom nakon niza turbulentnih dana, ona je pred svima priznala da se duboko kaje zbog odluke da ponovo postane dio ovog formata.

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- Da sam znala šta mi slijedi, ne bih nikad pristala da uđem. Svi mogu da se slade i sprdaju sa mojim emotivnim životom. Vjerujem da će sve ovo izaći na dobro. Ali, ako moram da izdvojim najveću grešku, neka to bude situacija sa Urošem Stanićem. Nisam to smjela sebi da dozvolim - izjavila je ona.

Podsjetimo, mnogi su prije njenog ulaska vjerovali da će Stanija Dobrojević i Uroš Stanić postati bliski saveznici, s obzirom na to da se on mjesecima unazad najhrabrije i najglasnije suprotstavljao Asminu.

Stvarnost je, međutim, bila potpuno drugačija, umjesto prijateljstva, došlo je do neviđenog incidenta u kući, kada je fizički nasrnula na Uroša Stanića, a snimci su tada šokirali javnost.

(telegraf)