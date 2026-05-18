“Jela si hljeb koji…” Aleksandra Subotić otkrila istinu o odnosu Stanije i njenog Pece

Старлета Станија Добријевић
Foto: Youtube screenshot/ Zadruga

Nakon izlaganja Asmina Durdžića, učesnika rijaliti šou-programa "Zadruga 9 Elita", oglasila se jutjuberka Aleksandra Subotić, koja je bila tema njegove priče.

Naime, Asmin je iznio dosad nepoznate detalje njenog odnosa sa njegovom bivšom partnerkom Stanijom Dobrojević.

- Sve žene koje sam dosad vrijeđao, a koje su spominjale Staniju, to me je sama Stanija nagovorila da radim. Sa Aleksandrom Subotić je vodila najžešći rat, a mene je nagovorila da je pljujem na Instagramu. Stanija je tada reklamirala jedan proizvod za mršavljenje, koji nije pila, a prodavala ga je drugim ženama - istakao je Durdžić, a ubrzo se potom oglasila i Aleksandra Subotić:

- Koliko je ovo žalosno i bijedno - tako nisko, podmuklo i iskoristiću reč koja mi ne priliči k********. Nažalost Asmin govori istinu. Kao jedna žena, majka, biznismenka, gnušam se i gadim se na ovakve mizarne, jadne, bedne i patetične opet ponavljam k******** spletke - ne znam ni šta da kažem, kako opisati situaciju u kojoj te moj muž hrani - bukvalno hrani! - napisala je Subotićeva na Instagramu, uz snimak na kom Durdžić iznosi gorenavedene tvrdnje.

- Bez trunke ustručavanja ću iskoristiti tu reč - a ti po koji put krećeš đonom na mene i na moj posao, samim tim i na moju decu. Znala sam odakle duva taj vetar - a sada imam i dokaz, ovaj dečko ne laže za ovo sto priča. Mi se ne poznajemo i on nema razloga mene da mrzi. Prvo si željela da igraš igru te protiv koje se boriš sada, željela si da budeš predstavljena u medijima kao nečija ljubavnica, švalerka - dodala je jutjuberka.

- Valjda vi, niskomarine žene to smatrate titulom. Možda ti je to bio i cilj - ne bi ti bilo prvi put, sama si priznala. Čega se pametan stidi budala se ponosi. Zvala si novinare bez trunke saosjećanja za porodicu tog čovjeka Petra Raspopovića - on se tako zove, da pričaš da ideš u Kinu s njima - iako znaš da taj čovjek ima kući ženu i djecu, čak i ti imaš dečka u tom momentu - dodala je Aleksandra.

- Zafalilo popularnosti? Pukao sajt za odrasle?? Vjerovatno od oba pomalo. Međutim ja imam iskustva sa takvima kao što si ti - ja se ne hvatam na udice tog tipa i sa mnom taj rat ne možeš da dobiješ - ne ti, ni jedna! Ali kako beše ona tužna priča - nisam ja, namještaju mi... Samo ne znam ko ti namješta? - dodala je Subotićeva.

- Nikako da utuvite i ti i slične tebi - da se ja u svom životu, isključivo bavim sobom. Moj život je savršen! To je taj rat o kome priča Asmin - koji si ti vodila sama sa sobom. Pričala si svojim fanovima kako te moj Petar juri po Kini progoni - da ostavljaju tu vrstu komentara na objavama portala pa da se malo zaintrigira javnost - dodala je jutjuberka.

- A s druge strane, k******** si se pravdala i molila za pomoć. Dok si jela hleb zarađen uz pomoć mog muža, da ne idem dalje od toga - pujdala si svog momka toliko da je on išao na televiziju - da pljuje po mom poslu, da iznosi neistine i laži o mojim proizvodima, da me vređa na najpoganiji način - koliko sam obaveštena čak nam je i prećeno i meni i mojoj majci - dodala je Aleksandra.

- Ali znaš šta - niste me oštetili ni na sekundu. Pljuvanje tuđeg rada - neće učiniti tvoj ništa bolji, ni vrijedniji. Samo je pokazalo i dokazalo to da ti u poslu ne cvjetaju ruže. Ja se opet neću spuštati na taj nivo i komentarisati tvoje proizvode, jer su mi skroz nebitni. Ne ugrožavaš me - nismo konkurencija - dodala je Aleksandra.

- Žena je ženi vuk - vi ste za mene pilići. A jedno pile će ostati gladno. Da se odmah ogradim, ja ne podržavam Asmina. Rečena je istina - zaključila je Subotićeva.

