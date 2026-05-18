Logo
Large banner

Zašto Nikola Simić nije glumio u seriji "Bela lađa"?

18.05.2026 07:12

Komentari:

0
Зашто Никола Симић није глумио у серији "Бела лађа"?
Foto: Printscreen/Youtube

Malo ko zna da je legendarni Nikola Simić bio taj koji je, prema tvrdnjama scenariste Siniše Pavića, godinama nagovarao da se napiše serija u kojoj bi likovi iz "Tesne kože" bili obnovljeni u savremenom kontekstu.

Iako je bio idejni tvorac povratka čuvenog tandema, dogodilo se nešto potpuno neočekivano, Simić je na kraju odbio ulogu Dimitrija Pantića.

Kao razlog za ovakvu odluku, slavni glumac je naveo svoj tadašnji angažman u hit serijama "Agencija za SIS" i "Ljubav, navika, panika" na Televiziji Pink. Simić je tvrdio da je bilo fizički nemoguće da istovremeno učestvuje u snimanju čak tri serije, što bi bio nezapamćen napor čak i za takvu legendu.

Милан Лане Гутовић у улози Срећка Шојића
Milan Lane Gutović u ulozi Srećka Šojića

Ipak, druga strana priče baca potpuno drugačije svjetlo na ovaj događaj. Siniša Pavić i producent Zoran Janković izjavili su da je Nikola Simić odustao bukvalno pred sam početak snimanja, i to nakon što je sve već bilo čvrsto dogovoreno. Ova odluka je tada izazvala pravi potres u produkciji, jer je sve bilo spremno za veliki povratak čuvenog Pantića.

Nakon Simićevog odustajanja, ulogu mlađeg referenta preuzeo je maestralni Petar Kralj. Međutim, zbog promjene glumca i novog pravca u kom je priča krenula, sam lik Dimitrija Pantića je nakon prvog ciklusa značajno promijenjen u odnosu na onog kojeg pamtimo iz "Tesne kože". Kako je serija odmicala, lik Pantića je postepeno marginalizovan, dok je fokus potpuno prebačen na Šojića i njegove političke mahinacije.

Петар Краљ у улози Димитрија Пантића
Petar Kralj u ulozi Dimitrija Pantića

Scenarista Siniša Pavić je tokom života u jednom intervjuu pričao o ovoj situaciji i rekao da mu je sve bilo veoma stresno.

"Poslije 'Bele lađe' bio mi je potreban duži odmor. Tu seriju počeo sam da pišem uz veliki stres, a završio je uz još teži, pa sam dozvolio sebi izvjestan otklon od tog posla. Najprije mi je Pantić, pošto je 10 godina molio da mu napišem tu seriju i ovjekovječim njegovu 'životnu ulogu', pred sam početak snimanja rekao da ne može da učestvuje u tom poslu i da nema tih para koje bi mogle da promijene njegovu odluku. Na kraju je i Šojić, nakon što je šest godina besprekorno radio svoj posao, procijenio, kao i Pantić, da televizija 'nema' tih para zbog kojih bi on to nastavio da radi. Meni, koji sam ispisao 100 epizoda, nije padalo na pamet da te pare tražim. Ali sam upravo zbog gledalaca morao da prepravim i ponovo napišem posljednjih osam epizoda, promijenim glavnog glumca i cjelokupnu strukturu posljednje sezone serije kako ne bi ostala nedovršena. Nikome nije palo na pamet da mi plati bar taj dopunski rad koji je bio teži od svega što sam ikada radio", ispričao je Pavić.

Nikola Simić preminuo je u novembru 2014. godine, a Milan Lane Gutović u avgustu 2021. godine.

(Mondo)

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Simić

Milan Lane Gutović

Bela lađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

Zdravlje

Ovo su mogući razlozi zbog kojih ne gubite kilograme iako ste na dijeti i redovno vježbate

6 h

0
Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

Košarka

Klivlend pregazio Detroit za finale Istoka

6 h

0
рецепт тијесто храна

Društvo

Isprobajte recept za pužiće sa sirom i prelivom: Domaće pecivo mekano "kao duša"

6 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Monstruozno su je mučili, ali je svaki put preživjela: Danas je Sveta Irina, evo šta nikako ne smijete da radite

6 h

0

Više iz rubrike

Испливао снимак када је гост ујео Ђанија: Прекинуо наступ, дезинфиковали му рану

Scena

Isplivao snimak kada je gost ujeo Đanija: Prekinuo nastup, dezinfikovali mu ranu

17 h

0
Мет Лебланк

Scena

Zbog bolesti ćerke napustio glumu i brak: Razočarao se i preko noći sve ostavio!

17 h

0
Пјевачица Шакира

Scena

Kako je Pike smuvao Šakiru? Poslao joj glupu poruku, a njen odgovor ga šokirao: Gospode, ona nije normalna!

18 h

0
Адрана Кадар

Scena

Snajka Teodore Džehverović progovorila o problemima u braku sa 15 godina starijim Savom: Mislio je da zna bolje

21 h

0

  • Najnovije

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

13

45

Tužio hotel jer su njegovoj supruzi otkrili s kim je proveo noć

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner