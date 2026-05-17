Kako je Pike smuvao Šakiru? Poslao joj glupu poruku, a njen odgovor ga šokirao: Gospode, ona nije normalna!

Kolumbijska pjevačica već ima iskustvo sa himnama Mundijala, pošto je njen hit "Vaka Vaka" ("This Time for Africa") bio zvanična pjesma Svjetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi i i dalje se smatra jednom od najpopularnijih fudbalskih himni.

A baš tada, megapopularna Šakira je otpočela ljubavnu romansu sa nekadašnjim španskim fudbalerom Đerarom Pikeom.

Njih dvoje imaju dva sina, Sašu i Milana, a uz ogroman skandal protekao je njihov razvod.

Ipak, ono što i dalje intrigira svjetsku javnost jeste kako je Pike smuvao Šakiru. On je to jednom prilikom i otkrio.

"Upoznali smo se u Madridu na snimanju spota za pjesmu 'Vaka Vaka' prije početka Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi. Tu sam joj zatražio broj. Ona je stigla u Južnu Afriku prije naše selekcije jer je pjevala na ceremoniji otvaranja", rekao je tada prvotimac Barselone.

Pike se prisjetio i koji je bio njegov prvi korak

"Poslao sam joj poruku s pitanjem 'Kakvo je vrijeme u Južnoj Africi?', s obzirom da smo trebali i mi uskoro da stignemo tamo. To je glupo pitanje i naravno da sam očekivao odgovor: 'Hladno je, ponesi kaput', sjeća se Pike.

Međutim ovakav odgovor Šakire nije očekivao

"Ona je napisala 'roman', sa svim detaljima oko promjene temperature iz dana u dan. Pomislio sam 'Gospode, ova nije normalna'. Dopisivali smo se za vreme Prvenstva, ali jedina šansa je opet vidim je bilo finale jer je ona pjevala i na ceremoniji zatvaranja. Rekao sam joj da ako je igranje u finalu potrebno da bih je vidio, onda ćemo da dođemo do finala. I to je bilo drugi put da smo se vidjeli, poslije finala Svjetskog prvenstva", objasnio je Pike.

(kurir)