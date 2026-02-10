Šakira pala na bini usred koncerta pa se našalila na svoj račun

Na društvenim mrežama postao je viralan snimak pjevačice Šakire, koja je pala tokom koncerta u El Salvadoru.

Tokom izvođenja jednog od svojih najpoznatijih hitova, kolumbijska zvijezda se spotakla, ali incident nije izazvao paniku niti je prekinuo nastup – odmah se podigla i nastavila sa pjevanjem kao da se ništa nije dogodilo, što su mnogi okarakterisali kao izuzetno profesionalno ponašanje.

Pad se dogodio dok je Šakira izvodila pjesmu "Si Te Vas", koju fanovi obožavaju već decenijama. Dok je koračala ka ivici bine na stadionu u San Salvadoru, pogrešno je kročila i pala.

Iako je pad d‌jelovao ozbiljno, publika nije stigla da reaguje prije nego što se pjevačica već podigla, prenosi B92.

Bez ikakve pomoći nastavila je da pjeva, a stadion je najprije utihnuo, da bi potom uslijedili gromoglasan aplauz i ovacije kada je postalo jasno da je sve u redu.

Šala na sopstveni račun

Nekoliko sekundi nakon incidenta, Šakira se obratila publici držeći mikrofon. Najprije je kratko rekla: "U redu", a zatim se, uz osmijeh i prepoznatljiv šarm, našalila: "Kakav pad!"

Turneja "Žene više ne plaču"

Koncert je održan u okviru turneje "Žene više ne plaču", tokom koje Šakira često govori o otpornosti, ličnom razvoju i učenju iz sopstvenih grešaka.

Ranije je isticala da niko nije imun na životne izazove, ali i da svaki težak trenutak može učiniti čovjeka mudrijim i snažnijim.