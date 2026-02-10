Slađa Alegro: Ne želim da obrukam ni svoju kuću ni svoje dete

Slađa Alegro izgradila je svoju karijeru daleko od skandala, a u javnosti je prati status pjevačice koja uvijek ima mjeru u svemu što radi, pa i bilo razgovoru koji vodi pred kamerama.

Ona je u emisiji Grand specijal otkrila kako to nije slučajnost i da vodi računa o svakom svom pojavljivanju koje može da utiče na sliku o njoj i njenoj porodici.

Scena Šakira pala na bini usred koncerta pa se našalila na svoj račun

"Ne mogu ja sada sjedjeti, na primjer neka bude Ana Bekuta, pored takve žene i zbijati šale. To ne bi bilo kako treba i umjesno. Ne zato što bi moje šale bile neumjesne, već iz poštovanja. Opustim se skroz samo kada oko sebe imam ljude koje lično poznajem i za koje znam kako će teći razgovor, sve ostalo vodim računa o tome što prezentujem", objašnjava Slađa i dodaje:

"Ne želim da obrukam ni svoju kuću ni svoje dijete, ona je sada dovoljno velika i svjesna da sve što bih ja danas uradila bi moglo da je zaboli ili podigne i svako radi kako misli da treba, ali za mene je to jedini ispravan put", rekla je u emisiji Grand specijal.