Logo
Large banner

Rada Manojlović otkrila da li je ugradila silikone

Izvor:

Grand

09.02.2026

22:14

Komentari:

0
Рада Манојловић открила да ли је уградила силиконе

Rada Manojlović otkrila je da mnogi greškom misle kako je ugradila silikone u grudi i zadnjicu, a sve zbog viška kilograma koji je nedavno dobila.

Pjevačica je priznala i da joj je, kako kaže, glava trenutno "kao globus", ali da višak kilograma kod nje prirodno odlazi tamo gdje želi.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Sastanak sa Zampolijem potvrđuje neke nove vjetrove

- Jedino što se povećalo su guza i grudi. Imam sreću da kad nabacim koji kilogram preko svoje idealne težine, to ode baš tamo gdje treba. Čula sam priče da sam stavila silikone, ali to su gluposti. Samo se nasmijem i nastavim da jedem - rekla je Manojlovićeva.

Pjevačica je otvoreno govorila o svojim navikama u ishrani i istakla šta smatra ključnim za dobar izgled i stabilnu tjelesnu težinu.

- Ja nisam neko ko laže ljude i priča bajke da ništa ne jedem. Tako sam se rodila i to je tako. Rekla bih da jedem normalno, na strogoj dijeti, treniram… Mnogo je do porodice – cijela moja porodica je ovakve građe. Možda je jedna od tajni što ne volim slatko; vjerujem da to mnogo znači, jer od slatkiša ljudi lako stradaju. Takođe, jedem malo – ako je u restoranu pljeskavica 200 grama, pojedem pola i to mi je dovoljno. Zasitim se polako i uživam u svakom zalogaju. Ja zaista jedem sve, ali to su moje navike - rekla je pjevačica.

Аутомобил

Auto-moto

Novi automobili postaju luksuz

"Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta"

Podsjetimo, Rada je nedavno otkrila sa kakvim problemom se suočila.

- To je mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest mjeseci nisam mogla da se skinem sa Ksanaksa. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocijenim da ne treba više, vara se. Nije to tako lako. Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Lijekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primjer ukoliko izgubite člana porodice, pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol - upozoravala je Manojlovićeva svojevremeno, koja je koristila i usluge psihijatra.

Podijeli:

Tagovi:

Rada Manojlović

Pjevačica

silikoni

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

Svijet

Sijarto: Kritike EU zbog nastojanja da Ukrajinu primi prije Gruzije

54 min

0
beba

Svijet

HOROR Djevojčica (2) pronađena mrtva u krevecu

1 h

0
Хрватска даје БиХ пет милиона евра

Ekonomija

Hrvatska daje BiH pet miliona evra

1 h

0
Крава позатварала школе

Svijet

Krava pozatvarala škole

1 h

0

Više iz rubrike

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Scena

Poznato gdje se nalazi Zdravko Čolić nakon što je bačena bomba na njegovu vilu

4 h

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Scena

Otkrivena tajna Džejle Ramović koju je samo porodica znala

5 h

0
otet daniel kajmakoski video snimak

Scena

Supruga poznatog pjevača otkrila kako se on osjeća nakon otmice

6 h

0
Британска краљевска породица

Scena

Vilijam i Kejt o slučaju Epstajn: "Duboko smo zabrinuti zbog stalnih otkrića"

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

22

37

Drakulić tone u rupama i otpadnim vodama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner