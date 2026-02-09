Rada Manojlović otkrila da li je ugradila silikone

Rada Manojlović otkrila je da mnogi greškom misle kako je ugradila silikone u grudi i zadnjicu, a sve zbog viška kilograma koji je nedavno dobila.

Pjevačica je priznala i da joj je, kako kaže, glava trenutno "kao globus", ali da višak kilograma kod nje prirodno odlazi tamo gdje želi.

- Jedino što se povećalo su guza i grudi. Imam sreću da kad nabacim koji kilogram preko svoje idealne težine, to ode baš tamo gdje treba. Čula sam priče da sam stavila silikone, ali to su gluposti. Samo se nasmijem i nastavim da jedem - rekla je Manojlovićeva.

Pjevačica je otvoreno govorila o svojim navikama u ishrani i istakla šta smatra ključnim za dobar izgled i stabilnu tjelesnu težinu.

- Ja nisam neko ko laže ljude i priča bajke da ništa ne jedem. Tako sam se rodila i to je tako. Rekla bih da jedem normalno, na strogoj dijeti, treniram… Mnogo je do porodice – cijela moja porodica je ovakve građe. Možda je jedna od tajni što ne volim slatko; vjerujem da to mnogo znači, jer od slatkiša ljudi lako stradaju. Takođe, jedem malo – ako je u restoranu pljeskavica 200 grama, pojedem pola i to mi je dovoljno. Zasitim se polako i uživam u svakom zalogaju. Ja zaista jedem sve, ali to su moje navike - rekla je pjevačica.

"Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta"

Podsjetimo, Rada je nedavno otkrila sa kakvim problemom se suočila.

- To je mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest mjeseci nisam mogla da se skinem sa Ksanaksa. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocijenim da ne treba više, vara se. Nije to tako lako. Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Lijekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primjer ukoliko izgubite člana porodice, pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol - upozoravala je Manojlovićeva svojevremeno, koja je koristila i usluge psihijatra.