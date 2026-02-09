Vilijam i Kejt o slučaju Epstajn: "Duboko smo zabrinuti zbog stalnih otkrića"

Princ Vilijam i princeza Ketrin oglasili su se povodom slučaja Džefrija Epsteina, izrazivši duboku zabrinutost za njegove žrtve. Riječ je o najnovijem potezu britanske monarhije kojim se nastoji ograditi od skandala povezanog s bivšim princem Andruom i njegovim vezama s osuđenim seksualnim prestupnikom, piše AP.

Najpopularniji članovi britanske kraljevske porodice poručili su da su zabrinuti zbog sadržaja više od tri milinona stranica dokumenata koje je američko Ministarstvo objavilo ranije ovog mjeseca. "Mogu potvrditi da su princ i princeza od Valesa duboko zabrinuti zbog stalnih otkrića", stoji u saopstenju palate. "U mislima su sa žrtvama."

Posljedice za princa Andrua

Izjava je objavljena uoči Viliamovog trodnevnog puta u Saudijsku Arabiju, koji započinje danas, i dio je odgovora monarhije na sve veću krizu oko bivšeg princa. Andru, 65-godišnjem bratu kralja Charlesa III., oduzete su kraljevske titule još u oktobeu zbog prethodnih otkrića o njegovu odnosu s Epsteinom. On je sada poznat samo kao Andru Mountbaten-Vindsor.

Kralj je prošle sedmice prisilio Mountbaten-Vindsora da napusti svoj dugogodišnji dom blizu dvorca Vindsor. Time je ubrzano preseljenje koje je najavljeno u oktobru, ali nije se očekivalo da će biti provedeno do kraja ove godine.

Mountbaten-Vindsor sada boravi na kraljevskom imanju Sandringham u istočnoj Engleskoj. Privremeno će živjeti u kući Vud Farm Kotage dok se ne uredi njegov stalni dom na imanju.

(AP)