Epstajnov jezivi ranč: Žrtve svjedoče o zlostavljanju, FBI nikada nije ušao

Godinama je Džefri Epstajn živio na ogromnom ranču u pustinji izvan Santa Fea u američkoj državi Novi Meksiko. Njegovo imanje, poznato kao Zoro ranč, prostiralo se na skoro 10.000 hektara i obuhvatalo je vilu od 2.500 kvadratnih stopa, privatnu pistu i hangar, štale, torove za stoku i razne pomoćne zgrade.

Prema svjedočenjima nekoliko žena, upravo na ovom izolovanom imanju Epstajn je godinama seksualno zlostavljao maloljetnice i mlade žene, često bez ikakvog nadzora ili posljedica, izvještava Gardijan .

Uprkos ozbiljnim optužbama i brojnim svjedočenjima žrtava, američke savezne vlasti nikada nisu sprovele pretres ranča, prema dokumentima i imejlovima Ministarstva pravde SAD objavljenim prošle nedjelje, koje je detaljno analizirao britanski Gardijan.

Federalna istraga nikada nije stigla do ranča

Iako su vlasti tokom godina pretražile i druge Epstajnove nekretnine - kuću u Njujorku, imanje u Palm Biču, privatno karipsko ostrvo, stan u Parizu - državni i lokalni zvaničnici u Novom Meksiku kažu da nisu upoznati ni sa kakvom federalnom pretragom Zoro ranča.

Hektor Balderas, koji je bio državni tužilac Novog Meksika u vrijeme Epstajnovog hapšenja 2019. godine, rekao je da je njegova kancelarija istraživala aktivnosti koje su se odvijale u državi te godine, a koje su i dalje pravno relevantne, uključujući kontakte sa više žrtava.

Ali, rekao je, savezni tužioci u Njujorku, koji su vodili krivičnu istragu protiv Epštajna, zatražili su od države da obustavi dalje akcije. Prema Balderasu, savezne vlasti su saopštile da već sprovode aktivnu istragu u više država i da preuzimaju cijeli slučaj.

Imejlovi objavljeni prošle nedjelje dodatno potvrđuju da ranč nije pretražen. U septembru 2019. godine, savezni tužioci na Menhetnu su u internim dopisima rekli da je kancelarija državnog tužioca Novog Meksika „pristala da obustavi svaku istragu o trgovini ljudima i da podjeli sve prikupljene informacije sa našom kancelarijom“.

U imejlu iz decembra 2019. godine, tužilac je posebno naveo da „imovina u Novom Meksiku nije pretresena“. Ministarstvo pravde je uputilo istragu Gardijana FBI-ju. Sjedište FBI-ja je odgovorilo sa „nema komentara u ovom trenutku“, dok je regionalna kancelarija u Santa Feu takođe odbila da komentariše.

Ranč kao mjesto okupljanja moćnih ljudi

Zoro Ranč je navodno bio dom brojnih uticajnih i moćnih ljudi, uključujući bivšeg guvernera Novog Meksika. Upravo je tamo, prema ranijim izvještajima medija, Epstajn planirao bizaran projekat „razdvajanja DNK“, navodno kako bi oplodio što više žena.

Gardijanov pregled novootkrivenih dokumenata i fotografija pruža nove detalje o životu na ranču i ranijim policijskim nalazima. Nekoliko žena je reklo da ih je Epstajn seksualno zlostavljao na ovom istom imanju kada su bile maloljetne ili veoma mlade.

Svjedočenja žrtava

Jedna od njih, identifikovana kao Džejn, bila je prvi svjedok na suđenju Epstajnovoj saradnici Gislejn Maksvel. Džejn je rekla da je upoznala Epstajna 1994. godine dok je pohađala Interlohen centar za umjetnost, prestižni umjetnički kamp za mlade u Mičigenu.

Nakon što su Epstajn i Maksvel saznali da je ona iz Palm Biča, zatražili su broj telefona njene majke. Po povratku kući, Džejn i njena majka su pozvane na čaj, nakon čega je djevojčica počela da provodi više vremena sa Epstajnom i Maksvelom. Džejn je svjedočila da je Epstajn počeo seksualno da je zlostavlja kada je imala 14 godina. Putovala je sa Epstajnom i Maksvelom u Njujork i Novi Meksiko.

„Neko bi došao u moju sobu i rekao: 'Džefri želi da te vidi', a onda bi me odveli kod njega. Sjećam se da bi mi srce palo u stomak. Nisam željela da idem“, rekla je Džejn, sjećajući se boravka na ranču kada je imala 15 ili 16 godina.

Druga svjedočanstva

Eni Farmer, četvrta tužiteljka koja je svjedočila na Maksvelovom suđenju, rekla je da joj je Maksvel dao masažu gola na ranču kada je imala 16 godina. Sljedećeg jutra, rekla je, Epstajn je legao u njen krevet i rekao da želi da se „priljubi“. „Naslonio je svoje tijelo na moje i osjećala sam se paralizovano“, rekla je Farmer, dodajući da je mogla da se odmakne tek kada je rekla da je morala u kupatilo.

Druga žena, identifikovana kao Džejn Dou, rekla je da je upoznala Epštajna tokom školskog izleta u Njujorku. Njegova sekretarica ju je navodno fotografisala i rekla joj da Epstajn želi da je upozna. Nekoliko nedjelja kasnije, sekretarica joj je poslala imejl u kojem je rekla da je Epstajn „uzbuđen zbog fotografija“ i „veoma zainteresovan“.

Džejn Dou i njena sestra su bile pozvane na iluzionu predstavu u Las Vegasu, a zatim na ranč u Novom Meksiku. Poslije predstave, letjele su Epstajnovim privatnim avionom. Ona je rekla da su na ranču bile prisutne i druge mlade djevojke.

Džejn Dou je svjedočila da je pozvana u glavnu kuću, gdje ju je Epstajn odveo u spavaću sobu, obukao ogrtač i zatražio masažu. Ne znajući šta se od nje očekuje, Epstajn se frustrirao i, prema njenom svjedočenju, seksualno ju je napao.

Virdžinija Đufre i optužbe protiv političara

Virdžinija Đufre, jedna od najistaknutijih tužiteljki Epstajna, takođe je rekla da je zlostavljana na ranču. U sudske dokumente iz 2015. godine uključila je fotografije sa imanja. Đufre je tvrdila da ju je Epstajn prodavao moćnim ljudima tamo, uključujući tadašnjeg guvernera Novog Meksika Bila Ričardsona.

Ričardsonov portparol je prije smrti političara 2023. godine izjavio da su optužbe „potpuno lažne“ i da Ričardson nikada nije bio u društvu maloljetnika.

Fotografije sa ranča

Objavljeni dokumenti takođe uključuju ranije neviđene fotografije Epstajnove vile, štala, starih železničkih vagona, stoke, pa čak i samog Epstajna sa psima. Neke od fotografija prikazuju mlade žene sa prekrivenim licima kako jašu konje, pucaju lukom i strijelom ili pucaju.

Na fotografijama se nalaze i muškarci, uključujući pokojnog francuskog modnog agenta Žan-Lika Brunela, lingvistu Noama Čomskog i reditelja Vudija Alena. Niko od njih nije optužen za zločine povezane sa Epstajnom.

Čomskijeva supruga i portparolka rekle su da su samo jednom bile na ranču, na profesionalnom događaju, i da nikada nisu vidjele maloljetnike ili neprimjereno ponašanje.

Ranč nakon Epstajnovog hapšenja

Epstajn je kupio imovinu 1993. godine preko Zoro Trasta, kasnije preimenovanog u Sajpres Ink. Kupovina je takođe obuhvatala oko 1.200 hektara državnog zemljišta koje je zakupljeno u poljoprivredne svrhe.

Nakon Epstajnovog hapšenja 2019. godine, novoizabrana komesarka za državno zemljište Stefani Garsija Ričard raskinula je zakup, tvrdeći da su dobijeni pogrešnim predstavljanjem namene. Godine 2021, Epstajnovo imanje je oglasilo prodaju preostalih približno 8.000 hektara, a imovina je prodata 2023. godine privatnoj kompaniji, San Rafael Ranch LLC.

Pozivi na komisiju za istinu

Zakonodavci Novog Meksika predložili su dvostranačku „komisiju za istinu“ koja bi istražila šta se dogodilo na ranču, šta su vlasti znale i zašto nije sprovedena temeljna istraga. „Ne postoji potpuni zapis o tome šta se tamo dogodilo“, rekla je predstavnica Andrea Romero, dodajući da, koliko je njoj poznato, savezne vlasti nikada nisu pretražile imanje.