Logo
Large banner

Supruga grčkog premijera doživjela tešku nesreću, hitno operisana!

Izvor:

Telegraf

08.02.2026

19:32

Komentari:

0
Супруга грчког премијера доживјела тешку несрећу, хитно оперисана!
Foto: cottonbro studio/Pexels

Mareva Grabovski Micotakis doživjela je u subotu nesreću dok se nalazila u Italiji zajedno sa suprugom i predsednikom vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom.

Prema informacijama, supruga premijera povrijedila je obe ruke i danas je operisana u bolnici KAT. U bolnicu ju je dopratio Kirijakos Micotakisc, sa kojim je prethodno prisustvovala ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu.

Најновија вијест

Hronika

Teška nesreća u BiH: Jedno poginulo, šestoro povrijeđenih

Operaciju na obe ruke izveo je Emanuil Fandridis, direktor Nacionalnog zdravstvenog sistema u Opštoj bolnici Atike KAT, ujedno i načelnik Klinike za šaku i mikrohirurgiju gornjih ekstremiteta.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Supruga grčkog premijera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија! Погинуле двије особе у урушавању зграде

Svijet

Tragedija! Poginule dvije osobe u urušavanju zgrade

1 h

0
Дора Лукић

Region

Tragična smrt srednjoškolke u Zagrebu spasila pet života

4 h

0
Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

Tenis

Nove informacije o povredi Dušana Lajovića: Bizarna nesreća

23 h

0
На данашњи дан Деа Ђурђевић је имала страшан удес: "Захвална сам Богу"

Scena

Na današnji dan Dea Đurđević je imala strašan udes: "Zahvalna sam Bogu"

1 d

0

Više iz rubrike

Трагедија! Погинуле двије особе у урушавању зграде

Svijet

Tragedija! Poginule dvije osobe u urušavanju zgrade

1 h

0
Епстајн вечера

Svijet

Epstajnov imejl iz 2015: „Večeras sam sa Maskom, Tilom i Zakerbergom“

1 h

0
Епстајн и Чомски

Svijet

Supruga Noama Čomskog o aferi Epstajn: Bili smo nepažljivi

1 h

0
Вођа љетњег кампа осуђен на затвор због дрогирања и сексуалног злостављања младих дјечака

Svijet

Vođa ljetnjeg kampa osuđen na zatvor zbog drogiranja i seksualnog zlostavljanja mladih dječaka

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

41

Stevanović: Kada su vidjeli Blanušu i Trivićku, ljudi su se okrenuli i nagrnuli sa nama

20

38

Karan - Blanuša: Rezultati izbora po gradovima i opštinama

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner