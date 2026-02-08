Supruga grčkog premijera doživjela tešku nesreću, hitno operisana!

Izvor:
Telegraf
08.02.2026
19:32
Komentari:0
Mareva Grabovski Micotakis doživjela je u subotu nesreću dok se nalazila u Italiji zajedno sa suprugom i predsednikom vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom.
Prema informacijama, supruga premijera povrijedila je obe ruke i danas je operisana u bolnici KAT. U bolnicu ju je dopratio Kirijakos Micotakisc, sa kojim je prethodno prisustvovala ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu.
Operaciju na obe ruke izveo je Emanuil Fandridis, direktor Nacionalnog zdravstvenog sistema u Opštoj bolnici Atike KAT, ujedno i načelnik Klinike za šaku i mikrohirurgiju gornjih ekstremiteta.
