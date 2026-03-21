Logo
Large banner

Plenković: Kreće najveća energetska kriza koju pamtimo

21.03.2026

18:25

Komentari:

0
Пленковић: Креће највећа енергетска криза коју памтимо
Foto: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu da će Vlada novim energetskim mjerama, koje će biti predstavljene početkom iduće sedmice, intervenisati kako bi rast cijena energenata bio manji i podnošljiviji za građane i privredu.

Na paketu mjera se intenzivno radi, a Vlada će iskoristiti sve raspoložive mehanizme da ublaži poskupljenja.

– Vlada će intervenisati da rast cijena bude manji i da bude nosiv za naše građane i privredu. To je naša temeljna zadaća – rekao je Plenković u KBC-u Zagreb, nakon obilaska više lokacija obnove u glavnom gradu.

Naveo je da će mjere obuhvatiti cijene električne energije, dok je cijena gasa trenutno regulisana do oktobra.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Region

Benzinske pumpe širom Slovenije već povremeno ostaju bez goriva

– Donijećemo odluke o zaštićenim kupcima energenata i razmotriti niz mjera za poljoprivrednike, za koje je rast cijene plavog dizela posebno osjetljiv – kazao je Plenković.

Paket mjera biće, prije usvajanja na sjednici Vlade, predstavljen koalicionim i socijalnim partnerima.

Istaknuo je da je cilj da građani i privreda imaju dovoljno energenata po prihvatljivim cijenama.

– Nalazimo se na početku najveće energetske krize koju ova generacija pamti. Vlada će, kao i do sada, morati intervenisati, ne samo kada je riječ o cijenama naftnih derivata, već će pratiti i cijene gasa i električne energije – rekao je Plenković.

Бензинска пумпа гориво

Svijet

Slovenija razmatra vojni transport goriva i ograničenje točenja za strance

Ocijenio je da bi aktuelna kriza mogla biti ozbiljnija od one iz perioda ruske agresije na Ukrajinu, jer ima globalne razmjere.

– Moraćemo naučiti da živimo s tim i da se prilagođavamo. Vlada će učiniti sve da ublaži te pritiske – poručio je.

Prema njegovim riječima, cijena barela nafte prije početka rata iznosila je oko 70 dolara, dok je posljednjih dana, zbog sukoba na Bliskom istoku, porasla na više od 115 dolara.

Taj rast već se odražava na cijene goriva.

– Eurodizel je poskupio za oko 20 odsto, benzin za 15 odsto, a plavi dizel za čak 40 odsto. To više nije zanemariv rast, ali ćemo nastojati da cijene na pumpama budu niže nego u vrhuncu krize prije četiri godine – naveo je Plenković.

Upozorio je da je situacija u snabdijevanju energentima izuzetno složena, zbog blokiranih flota, problema sa transportom kroz Hormuški moreuz, kao i oštećenja naftnih postrojenja u ratom zahvaćenim područjima.

– Teško je nadoknaditi gubitak oko 20 odsto svjetske proizvodnje nafte – zaključio je Plenković.

Podijeli:

Tagovi :

Andrej Plenković

gorivo

energetika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Научници претварају пробиотичке бактерије у ловце на туморе који убијају рак

Nauka i tehnologija

Naučnici pretvaraju probiotičke bakterije u lovce na tumore koji ubijaju rak

4 h

0
Америка увела санкције словеначкој фирми

Svijet

Amerika uvela sankcije slovenačkoj firmi

4 h

0
računar, haker, tehnologija

Srbija

Krađa podataka Telekoma: Haker lociran u inostranstvu, očekuje se brzo privođenje

4 h

0
Ако и даље пишете списак на папиру, ваш мозак ради другачије

Zdravlje

Ako i dalje pišete spisak na papiru, vaš mozak radi drugačije

4 h

0

Više iz rubrike

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Region

Benzinske pumpe širom Slovenije već povremeno ostaju bez goriva

4 h

0
Црна Гора

Region

U Crnoj Gori u punom jeku borba s kriminalom

1 d

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Region

Slovenija ukinula ograničenje, cijene goriva EKSPLODIRALE

1 d

1
Камион

Region

Crna Gora zabranila blokade prevoznika

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

24

Dodik: Još jedna uspješna posjeta Mađarskoj, podrška Viktoru Orbanu

22

16

Fudbaleri Borca igraju protiv TSC-a tokom premijerligaške pauze

22

04

U 25. godini preminuo Mihajlo Vesnić

21

47

Neobičan eksperiment sa 100 gladnih komaraca otkrio tajne njihovog leta

21

37

Bolje od ministarske plate: Poznato koliko je Mirjana Pajković već zaradila na platformi Onlifans

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner