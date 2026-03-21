Plenković: Kreće najveća energetska kriza koju pamtimo

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu da će Vlada novim energetskim mjerama, koje će biti predstavljene početkom iduće sedmice, intervenisati kako bi rast cijena energenata bio manji i podnošljiviji za građane i privredu.

Na paketu mjera se intenzivno radi, a Vlada će iskoristiti sve raspoložive mehanizme da ublaži poskupljenja.

– Vlada će intervenisati da rast cijena bude manji i da bude nosiv za naše građane i privredu. To je naša temeljna zadaća – rekao je Plenković u KBC-u Zagreb, nakon obilaska više lokacija obnove u glavnom gradu.

Naveo je da će mjere obuhvatiti cijene električne energije, dok je cijena gasa trenutno regulisana do oktobra.

– Donijećemo odluke o zaštićenim kupcima energenata i razmotriti niz mjera za poljoprivrednike, za koje je rast cijene plavog dizela posebno osjetljiv – kazao je Plenković.

Paket mjera biće, prije usvajanja na sjednici Vlade, predstavljen koalicionim i socijalnim partnerima.

Istaknuo je da je cilj da građani i privreda imaju dovoljno energenata po prihvatljivim cijenama.

– Nalazimo se na početku najveće energetske krize koju ova generacija pamti. Vlada će, kao i do sada, morati intervenisati, ne samo kada je riječ o cijenama naftnih derivata, već će pratiti i cijene gasa i električne energije – rekao je Plenković.

Ocijenio je da bi aktuelna kriza mogla biti ozbiljnija od one iz perioda ruske agresije na Ukrajinu, jer ima globalne razmjere.

– Moraćemo naučiti da živimo s tim i da se prilagođavamo. Vlada će učiniti sve da ublaži te pritiske – poručio je.

Prema njegovim riječima, cijena barela nafte prije početka rata iznosila je oko 70 dolara, dok je posljednjih dana, zbog sukoba na Bliskom istoku, porasla na više od 115 dolara.

Taj rast već se odražava na cijene goriva.

– Eurodizel je poskupio za oko 20 odsto, benzin za 15 odsto, a plavi dizel za čak 40 odsto. To više nije zanemariv rast, ali ćemo nastojati da cijene na pumpama budu niže nego u vrhuncu krize prije četiri godine – naveo je Plenković.

Upozorio je da je situacija u snabdijevanju energentima izuzetno složena, zbog blokiranih flota, problema sa transportom kroz Hormuški moreuz, kao i oštećenja naftnih postrojenja u ratom zahvaćenim područjima.

– Teško je nadoknaditi gubitak oko 20 odsto svjetske proizvodnje nafte – zaključio je Plenković.