Slovenija ukinula ograničenje, cijene goriva EKSPLODIRALE

U Sloveniji su od danas ukinute regulisane cijene goriva na benzinskim pumpama uz auto-puteve i brze saobraćajnice, što je odmah dovelo do rasta cijena.

Dok je Petrol cijene podigao tek neznatno, MOL i INA su ih znatno povećali. Regulacija cijena na auto-putevima bila je na snazi od juna 2025. godine, piše RTV SLO.

Velike razlike u cijenama

Prema podacima portala goriva.si, na Petrolovim pumpama uz auto-puteve litar benzina od 95 oktana sada košta 1,506 evra, a dizela 1,568 evra. To je za četiri centa više od regulisanih cijena koje važe van auto-puteva, gdje benzin košta 1,466 evra, a dizel 1,528 evra po litru.

Drugi ponuđač, MOL i INA, odlučio se za znatno veće poskupljenje. Kod njih litar benzina od 95 oktana košta 1,749 evra, a litar dizela čak 1,889 evra. Cijene su time veće za 28,3 centa za benzin i 36,1 cent za dizel u odnosu na regulisane.

Odluka vlade i najava novih poskupljenja

Slovenačka vlada uredbu o ukidanju regulacije cijena na auto-putevima donijela je u četvrtak na dopisnoj sjednici. Kao razlog naveli su povećanu potražnju i niže cijene goriva u Sloveniji u poređenju sa susjednim državama. Prema procjeni vlade, liberalizacija cijena na auto-putevima trebalo bi da smanji dio potražnje i rastereti najopterećenije pravce snabdijevanja.

Cijene na pumpama van auto-puteva i brzih saobraćajnica ostaju regulisane do utorka, ali se i tamo očekuje poskupljenje. Uprkos najavljenoj intervenciji vlade u akcize i naknade za emisije CO₂, predviđa se da će cijena litra dizela porasti za 12 centi, slično kao i lož-ulja, dok bi benzin od 95 oktana trebalo da poskupi nešto manje. Vlada je takođe odlučila da iz robnih rezervi oslobodi do 30 miliona litara dizela kako bi se obezbijedilo stabilno snabdijevanje tržišta.

Ograničenja pri točenju goriva

Zbog povećane potražnje posljednjih dana, trgovci su odlučili da uvedu ograničenja pri točenju goriva. MOL je za fizička lica ograničio kupovinu na 30 litara, a za kamione i pravna lica na 200 litara. Slične mjere uvele su i benzinske stanice Šel (Shell).

Petrol je, s druge strane, uveo privremena ograničenja samo za točenje dizela i lož-ulja u kanistre, i to do 200 litara po kupcu, dok točenje goriva direktno u rezervoare vozila nije ograničeno.

(Indeks)