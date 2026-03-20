Užas u Čajniču: Brat pretukao sestru, sjeo na nju i šamarao je, majka pokušala da je spasi

20.03.2026
18:07
Komentari:0
Stefan K. (28) iz Čajniča optužen je za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici jer je nakon svađe sestru udario nogom, a kada je pala na pod, sjeo je na nju i šamarao je.
Optužnicu protiv njega podiglo je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a potvrdio Osnovni sud u Foči. Osim za porodično nasilje, na teret mu je stavljeno i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Prema optužnici, sve se desilo 5. februara ove godine oko 22 časa u Čajniču, kada je optuženi sestru Ž. K. napao u porodičnoj kući nakon kraće prepirke.
„Sestru je udario nogom u predjelu donjih ekstremiteta, od čega je pala na pod, a potom je sjeo na nju i udario je otvorenom šakom dva puta u predjelu lica. U tom trenutku njihova majka S. K. pokušala je da zaštiti kćerku. Pokušala je da gurne sina, ali nije uspjela, nakon čega joj je rekao da se ne miješa“, stoji u optužnici.
Dodaje se da je nakon napada optuženi otišao u svoju sobu, gdje je legao da spava. Njegova sestra je sutradan, zbog bolova, otišla u Dom zdravlja u Foči, gdje ju je pregledao dežurni ljekar i konstatovao tjelesne povrede.
Ističe se da je optuženi nasilnim, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio svoju sestru, te da je bio sposoban da shvati značaj svog djela. Osim toga, tereti se da je 18. februara u porodičnoj kući u kojoj stanuje neovlašteno držao municiju čije držanje građanima nije dozvoljeno.
Scena
24 min0
Svijet
29 min0
Svijet
37 min0
Ostali sportovi
46 min0
Najnovije
Najčitanije
18
26
18
10
18
09
18
07
18
04
Trenutno na programu