Užas u Čajniču: Brat pretukao sestru, sjeo na nju i šamarao je, majka pokušala da je spasi

Stefan K. (28) iz Čajniča optužen je za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici jer je nakon svađe sestru udario nogom, a kada je pala na pod, sjeo je na nju i šamarao je.

Optužnicu protiv njega podiglo je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a potvrdio Osnovni sud u Foči. Osim za porodično nasilje, na teret mu je stavljeno i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Prema optužnici, sve se desilo 5. februara ove godine oko 22 časa u Čajniču, kada je optuženi sestru Ž. K. napao u porodičnoj kući nakon kraće prepirke.

„Sestru je udario nogom u predjelu donjih ekstremiteta, od čega je pala na pod, a potom je sjeo na nju i udario je otvorenom šakom dva puta u predjelu lica. U tom trenutku njihova majka S. K. pokušala je da zaštiti kćerku. Pokušala je da gurne sina, ali nije uspjela, nakon čega joj je rekao da se ne miješa“, stoji u optužnici.

Dodaje se da je nakon napada optuženi otišao u svoju sobu, gdje je legao da spava. Njegova sestra je sutradan, zbog bolova, otišla u Dom zdravlja u Foči, gdje ju je pregledao dežurni ljekar i konstatovao tjelesne povrede.

Ističe se da je optuženi nasilnim, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio svoju sestru, te da je bio sposoban da shvati značaj svog djela. Osim toga, tereti se da je 18. februara u porodičnoj kući u kojoj stanuje neovlašteno držao municiju čije držanje građanima nije dozvoljeno.

