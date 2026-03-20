Moskva: "Nećemo učestvovati"

Izvor:

B92

20.03.2026

17:59

Foto: Tanjug/AP

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija neće učestvovati u pregovorima između Ukrajine i Sjedinjenih Država, ali da Kremlj očekuje povratak trilateralnom formatu.

"Ne, Rusija neće učestvovati u ovim kontaktima. Ovo će biti bilateralni dijalog između Ukrajinaca i Amerikanaca", rekao je on.

Istovremeno, Peskov je dodao da je pauza u trilateralnom pregovaračkom formatu privremena.

"Nadamo se da je to privremeno. Mislim na nastavak trilateralnog formata. Nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da nastavimo ove razgovore", rekao je.

Prema njegovim riječima, trenutno nema jasnoće o mjestu održavanja trilateralnih pregovora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je 19. marta da se ukrajinski politički pregovarački tim već kreće ka Sjedinjenim Državama, gdje je sastanak zakazan za 21. mart.

Peskov je takođe rekao da su trilateralni pregovori između države agresora, Ukrajine i Sjedinjenih Država trenutno na čekanju.

Nova runda razgovora u formatu Ukrajina-Rusija-SAD bila je zakazana za period od 5. do 9. marta u Abu Dabiju, ali je 28. februara počela zajednička američko-izraelska operacija protiv iranskog režima.

Zelenski je 10. marta rekao da će se sljedeća runda trilateralnih razgovora održati u Turskoj. Međutim, Sjedinjene Države su predložile odlaganje sastanka za nedjelju dana zbog rata na Bliskom istoku. Zelenski je kasnije rekao da su SAD predložile održavanje sastanka u Americi, ali da je Rusija to odbila.

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova je 18. marta saopštilo da pregovarački timovi ostaju u svakodnevnom kontaktu, ali da su sastanci potrebni za napredak nekoliko puta odlagani.

