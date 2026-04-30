Dejan radio u javnoj kući u BiH, pa u Švajcarskoj našao još šokantniji posao

Dejan Krišto iz Busovače je za "Auslenderi" Jutrjub kanal ispričao svoju kranje neobičnu životnu priču koja je mnoge nasmijala do suza.

Mi vam prenosimo neke detalje.

"Ja sam išao u srednju frizersku školu, taman sam trebao da maturiram i to mi dosadi i prebacim se u drugu školu. Ništa nisam naučio, znam samo da operem kosu i to je to. Cijeli život sam radio u kafani, to sam jedino znao.

Počeo sam raditi u kafani u Busovači već sa 14 ili 15 godina. Radio sam petak, subota, nedjelja od 23 sata do 7 ujutru u javnoj kući. Konobarisao sam i čuvao one curice da ih neko ne dira", počeo je priču i nastavio:

"Imao sam zadatak da sprovedem tog ko hoće u javnu kuću, pa mu dam kondom, pa ga uputim koja su pravila i odvedem ga kod djevojke. Djevojke su mogle birati koga hoće, jer svakakvih krkana je bilo. Ja objasnim tim ljudima da imaju pola sata sa djevojkom, a ako oni to ne završe za pola sata ja moram ulaziti u sobu i izvlačiti ih. Imao sam naoružanja, više nego policija, kako bih to sve mogao da radim".

"Imao sam tu problema baš. Jednom me jedan istukao baš. On je došao, ali djevojka koju je on htio nije htjela sa njim da spava, kaže ružan čovjek. Ja kažem, razumijem, ali nemoj onda to veče ni sa jednim drugim. Njemu kažem da može sa njom samo da priča to veče i tako je i bilo. A onda dođe neki drugi i ponudi pare i ona hoće. I kada je ovaj vidio da ona hoće sa tim drugim, mene istuče... Bilo je svašta...", dodao je.

Dejan je pričao kako je poslije Busovače radio malo po Hrvatskoj, da bi preko nekog našeg čovjeka otišao u Švajcarsku, u "obećanu zemlju". Tamo je našao još šokantniji posao od posla u javnoj kući.

"Tamo sam sijao travu. Ali ne onu travu koju mi znamo, nego marihuanu. To sam tamo malo sijao, bilo para.. Ovi moji kod kuće mislili da sam ja tamo otišao da budem moler. Svako veče kada bih se sa njima čuo preko videa, ja sam uzimao kanticu jupola pa bih se malo zamazao, da kao one vide kako ja radim moleraj", priča Dejan koji je čak u stranoj zemlji proveo neko vrijeme u zatvoru.

A onda je Dejan radio u BMW-u.

"To je stres, brate! Radio sam na montiranju vrata, imaš 29 sekundi da to uradiš, poslije dolazi drugi ... Smršao sam 9 kilograma, to je trčanje brate...Ako ti to ne uspiješ, onaj dole kolega ispod tebe u liniji je u problemu. Tu sam radio dvije godine i onda oni plate školu za mene. Smijali su mi se svi u Busovači, kažu nisi mogao u Bosni da završiš školu, sad ćeš tamo...", ispričao je.

Dejan i dalje radi u Švajcarskoj i ne planira skoro da se vrati u BiH.

(Espreso)