Nebenzja: Novi generalni sekretar UN neće moći sam da riješi sukob u Ukrajini

Ko god da postane sljedeći generalni sekretar UN, neće moći sam da riješi sukob u Ukrajini, ali će moći da pomogne u rješavanju ukrajinske krize, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

„Ne mislim da će on ili ona biti ti koji će rešiti (sukob u Ukrajini), ali svakako mogu da igraju važnu ulogu u pomaganju u njegovom rešavanju. To se ne odnosi samo na Ukrajinu, već i na mnoge druge krize“, rekao je Nebenzja novinarima.

Diplomata je dodao da sadašnje rukovodstvo svetske organizacije ne može da igra takvu ulogu.

Izbori za generalnog sekretara UN zakazani su za kraj jula sljedeće godine. Mandat aktuelnog generalnog sekretara UN, Antonija Gutereša, ističe 31. decembra 2026. Trenutno, među zvaničnim kandidatima su generalni direktor IAEA Rafael Grosi, bivša čileanska predsJednica Mišel Bašelet, bivša senegalska predsJednica Maki Sal i bivša potpredsJednica Kostarike Rebeka Grinspan.

(sputnik srbija)