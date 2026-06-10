Logo

Nebenzja: Novi generalni sekretar UN neće moći sam da riješi sukob u Ukrajini

Autor:

ATV
10.06.2026 21:37

Komentari:

0
Василиј Небензја
Foto: Youtube/NationalDefence

Ko god da postane sljedeći generalni sekretar UN, neće moći sam da riješi sukob u Ukrajini, ali će moći da pomogne u rješavanju ukrajinske krize, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

„Ne mislim da će on ili ona biti ti koji će rešiti (sukob u Ukrajini), ali svakako mogu da igraju važnu ulogu u pomaganju u njegovom rešavanju. To se ne odnosi samo na Ukrajinu, već i na mnoge druge krize“, rekao je Nebenzja novinarima.

Diplomata je dodao da sadašnje rukovodstvo svetske organizacije ne može da igra takvu ulogu.

Izbori za generalnog sekretara UN zakazani su za kraj jula sljedeće godine. Mandat aktuelnog generalnog sekretara UN, Antonija Gutereša, ističe 31. decembra 2026. Trenutno, među zvaničnim kandidatima su generalni direktor IAEA Rafael Grosi, bivša čileanska predsJednica Mišel Bašelet, bivša senegalska predsJednica Maki Sal i bivša potpredsJednica Kostarike Rebeka Grinspan.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vasilij Nebenzja

Rusija

Savjet bezbjednosti UN

Komentari (0)

Pročitajte više

представник Русије при УН Василиј Небензја

Svijet

Nebenzja: Pregovora nema, Kijev odbacuje sve uslove za mir

1 d

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Svijet

Nebenzja: Zelenski treba da poništi ukaz o zabrani pregovora sa Putinom

1 d

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Svijet

Nebenzja: EU zatvara oči od pred zločinima Kijeva

1 sedm

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Svijet

Nebenzja: Kijev pokazao svoju terorističku suštinu - na rukama Zapada je krv djece

1 sedm

0

Više iz rubrike

Снимак невјероватне потјере и пуцњаве у Лос Анђелесу: Полицајцу панцир спасао живот

Svijet

Snimak nevjerovatne potjere i pucnjave u Los Anđelesu: Policajcu pancir spasao život

1 h

0
Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Svijet

Bil Gejts pred Kongresom: Nabavljao mu lijek "kako bi se nosio sa posljedicama seksa sa Ruskinjama"

1 h

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.

Svijet

Putin optužio Zapad: "Protivnici Rusije izvode terorističke napade na djecu"

2 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

"Kuva" i u Omanskom zalivu: Amerikanci pucali na tanker!

3 h

0

  • Najnovije

22

28

Kuduz je Junuz Kečo: Ubistvo koje je potreslo SFRJ ima i nevjerovatan epilog

22

21

Naučnici izmjerili 15 stepeni na Antarktiku: Ovo nije normalno

22

11

Kolaps zbog pčela – ispale košnice iz kamiona, pčelari čekaju mrak da riješe problem

21

47

Stigli rezultati Sinerovih testova

21

37

Nebenzja: Novi generalni sekretar UN neće moći sam da riješi sukob u Ukrajini

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima