Nebenzja: Pregovora nema, Kijev odbacuje sve uslove za mir

Pregovori o rješavanju ukrajinskog sukoba trenutno se ne vode, a Kijev je pokazao da nije spreman na dogovore, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

- Koliko je meni poznato, ozbiljan pregovarački proces trenutno ne postoji. Ne vode se nikakvi trilateralni pregovori - rekao je Nebenzja u intervjuu za ruske medije.

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On je ocijenio da ukrajinsko rukovodstvo nije spremno na kompromise.

- Kijev nije spreman ni na kakve ustupke. Za njih je rat postao sredstvo opstanka, posebno za vrh vlasti i prije svega za Volodimira Zelenskog. Završetak sukoba za njega bi značio politički, a možda i ne samo politički kraj - naveo je ruski diplomata.

Nebenzja je dodao da Moskva insistira na rješavanju uzroka sukoba, obezbjeđivanju bezbjednosti i Rusije i Ukrajine, kao i poštovanju prava stanovništva.

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- Naši prijedlozi koji se odnose na uzroke konflikta, na potrebu osiguranja bezbjednosti i Rusije i Ukrajine, kao i na poštovanje prava sopstvenih građana - Zelenski odbacuje. U takvim okolnostima teško je govoriti o osnovi za ozbiljne pregovore - zaključio je Nebenzja.

(sputniknews.com)