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Nestao dječak (13) u Zagrebu: Porodica i policija na nogama, uputili apel

Autor:

ATV
09.06.2026 11:52

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Нестао дјечак у Загребу, Стјепан Мијачевић.
Foto: Društvene mreže

Trinaestogodišnji Stjepan Mijačević nestao je sinoć na Jarunu u Zagrebu.

Na zvaničnoj veb stranici za nestale osobe navodi se da se dječak udaljio iz ulice Hrvoja Macanovića, a u trenutku nestanka nosio je smeđu majicu kratkih rukava, bijeli šorts, bijele čarape i crne patike, kao i crni ranac.

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Trinaestogodišnjak je visok 175 centimetara, srednje građe. Ima smeđu kosu i smeđe oči.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o ovoj osobi, obavijestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete 192. Informacije možete dostaviti i putem imejla: nestali@nestali.hr.

(Indeks.hr)

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Zagreb

Hrvatska

nestao dječak

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