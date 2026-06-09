Nestao dječak (13) u Zagrebu: Porodica i policija na nogama, uputili apel

Autor:ATV
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Trinaestogodišnji Stjepan Mijačević nestao je sinoć na Jarunu u Zagrebu.
Na zvaničnoj veb stranici za nestale osobe navodi se da se dječak udaljio iz ulice Hrvoja Macanovića, a u trenutku nestanka nosio je smeđu majicu kratkih rukava, bijeli šorts, bijele čarape i crne patike, kao i crni ranac.
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Trinaestogodišnjak je visok 175 centimetara, srednje građe. Ima smeđu kosu i smeđe oči.
Ukoliko imate bilo kakve informacije o ovoj osobi, obavijestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete 192. Informacije možete dostaviti i putem imejla: nestali@nestali.hr.
(Indeks.hr)
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