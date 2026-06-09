Budimir: Neću dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pruža punu podršku svim policijskim službenicima i rukovodiocima koji svoj posao obavljaju časno, nepristrasno i u interesu bezbjednosti građana, rekao je resorni ministar Željko Budimir.

"Povodom pokušaja diskreditacije rada načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimira Šehovca, smatram svojom obavezom da jasno istaknem da gospodin Šehovac svoje dužnosti obavlja profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom", rekao je Budimir.

On je istakao da je Šehovac tokom svog dosadašnjeg rada pokazao visok nivo profesionalizma, posvećenosti i odgovornosti u izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Policijske uprave Istočno Sarajevo.

"Stanje bezbjednosti na području koje pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo je povoljno i svi poslovi na zaštiti građana i njihove imovine se izvršavaju profesionalno i u javnom interesu", poručio je Budimir.

On je naglasio da neće dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a.

"Policija svoj posao obavlja isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, a ne po političkim željama, pritiscima ili interesima pojedinaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ostaje opredijeljeno za zakonit i profesionalan rad, a svaki navod o eventualnim nepravilnostima biće razmatran isključivo kroz zakonom propisane procedure i nadležne institucije, a ne putem neosnovanih javnih prozivki i političkih kampanja", kaže Budimir.

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On je pozvao sve aktere javnog života da pokažu odgovornost i poštovanje prema institucijama Republike Srpske, te da se uzdrže od pokušaja da policiju uvlače u dnevno-političke obračune.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova će nastaviti da štiti zakon, profesionalni integritet svojih pripadnika i bezbjednost svih građana Republike Srpske", zaključuje ministar.