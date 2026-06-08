Logo
Large banner

Dodik: Srpska lista ostala garant opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Autor:

ATV
08.06.2026 20:43

Komentari:

0
предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Zlatanu Eleku i Srpskoj listi na još jednoj ubjedljivoj pobjedi i snažnoj podršci srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

"U vremenima pritisaka, prijetnji i pokušaja političkog prekrajanja volje naroda, Srpska lista ostala je najčvršći izraz srpskog jedinstva i najvažniji garant političkog otpora i opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji, najsvetijoj srpskoj zemlji", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je ukazao da su Srbi na Kosovu i Metohiji, kao i srpski narod širom Balkana, previše puta osjetili posljedice dvostrukih aršina i dodao da je zato svaki glas dat Srpskoj listi danas mnogo više od političke podrške.

"To je glas za opstanak, dostojanstvo i pravo srpskog naroda da sam bira svoje predstavnike i odlučuje o svojoj budućnosti. Pozdravljam srpski narod na Kosovu i Metohiji i želim im mir i napredak", naveo je Dodik.

Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, prema kojima je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18 odsto i ima apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Kosovo i Metohija

Srbija

Zlatan Elek

Srpska lista

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора

Republika Srpska

Dodik: Saslušanje Jasenka Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora

31 min

1
Нови визуелни идентитет Аутопутева Српске

Republika Srpska

Predstavljen novi vizuelni identitet „Autoputeva Republike Srpske“

1 h

0
Геостратешки правац Српске

Republika Srpska

Geostrateški pravac Srpske - "Srbi neće moći da se očuvaju ako prihvate da i dalje egzistiraju u BiH"

1 h

0
СДС предлаже Бланушу - он предлаже Станивуковића

Republika Srpska

SDS predlaže Blanušu - on predlaže Stanivukovića

1 h

4

  • Najnovije

20

43

Dodik: Srpska lista ostala garant opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

20

40

Sladić otkrio kada toplotni talas stiže u BiH

20

32

Cvijanović: U BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora

20

28

Dodik: Saslušanje Jasenka Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora

20

16

Američka vojska pucala na naftni tanker

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner