Dodik: Srpska lista ostala garant opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Zlatanu Eleku i Srpskoj listi na još jednoj ubjedljivoj pobjedi i snažnoj podršci srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

"U vremenima pritisaka, prijetnji i pokušaja političkog prekrajanja volje naroda, Srpska lista ostala je najčvršći izraz srpskog jedinstva i najvažniji garant političkog otpora i opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji, najsvetijoj srpskoj zemlji", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Čestitam Zlatanu Eleku i Srpskoj listi na još jednoj ubjedljivoj pobjedi i snažnoj podršci srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.



U vremenima pritisaka, prijetnji i pokušaja političkog prekrajanja volje naroda, Srpska lista ostala je najčvršći izraz srpskog jedinstva i najvažniji… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 8, 2026

On je ukazao da su Srbi na Kosovu i Metohiji, kao i srpski narod širom Balkana, previše puta osjetili posljedice dvostrukih aršina i dodao da je zato svaki glas dat Srpskoj listi danas mnogo više od političke podrške.

"To je glas za opstanak, dostojanstvo i pravo srpskog naroda da sam bira svoje predstavnike i odlučuje o svojoj budućnosti. Pozdravljam srpski narod na Kosovu i Metohiji i želim im mir i napredak", naveo je Dodik.

Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, prema kojima je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18 odsto i ima apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama, prenosi Srna.