Dodik: Srpska lista ostala garant opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Autor:ATV
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Zlatanu Eleku i Srpskoj listi na još jednoj ubjedljivoj pobjedi i snažnoj podršci srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
"U vremenima pritisaka, prijetnji i pokušaja političkog prekrajanja volje naroda, Srpska lista ostala je najčvršći izraz srpskog jedinstva i najvažniji garant političkog otpora i opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji, najsvetijoj srpskoj zemlji", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Čestitam Zlatanu Eleku i Srpskoj listi na još jednoj ubjedljivoj pobjedi i snažnoj podršci srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 8, 2026
U vremenima pritisaka, prijetnji i pokušaja političkog prekrajanja volje naroda, Srpska lista ostala je najčvršći izraz srpskog jedinstva i najvažniji…
On je ukazao da su Srbi na Kosovu i Metohiji, kao i srpski narod širom Balkana, previše puta osjetili posljedice dvostrukih aršina i dodao da je zato svaki glas dat Srpskoj listi danas mnogo više od političke podrške.
"To je glas za opstanak, dostojanstvo i pravo srpskog naroda da sam bira svoje predstavnike i odlučuje o svojoj budućnosti. Pozdravljam srpski narod na Kosovu i Metohiji i želim im mir i napredak", naveo je Dodik.
Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, prema kojima je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18 odsto i ima apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama, prenosi Srna.
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