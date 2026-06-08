SDS predlaže Blanušu - on predlaže Stanivukovića

Branko Blanuša kandidat je za predsjednika Republike Srpske – konačno su prelomili u SDS-u. Ništa tu ne bi bilo sporno, da Blanuša umjesto sebe, nije predložio Draška Stanivukovića. Još apsurdnije, Stanivukovića umjesto Blanuše izglasalo je i Predsjedništvo SDS-a.

Dok neki članovi Predsjedništva pokušavaju da sakriju detalje, i barem zvanično tvrde da Blanuša nije predložio Stanivukovića, za ATV drugi članovi, nezvanično, tvrde suprotno. Sve je potvrdio i lider PSS-a.

„Zahvalan sam Predsjedništvu Srpske demokratske stranke i predsjedniku Branku Blanuši što su me na najvišem organu stranke predložili kao kandidata za predsjednika Republike Srpske“, naveo je predsjednik PSS-a Draško Stanivuković na društvenoj mreži Iks.

Zahvalan sam Predsjedništvu Srpske demokratske stranke i predsjedniku Branku Blanuši što su me na najvišem organu stranke predložili kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. To je čast, ali još više obaveza koju kao predsjednik Pokreta Sigurna Srpska shvatam veoma ozbiljno.… — Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) June 8, 2026

Sudeći po svim informacijama do kojih smo došli, Branko Blanuša kao da je kandidat protiv svoje volje. Naši izvori tvrde i da je Predsjedništvo stranke na čelu sa Blanušom izglasalo i ujedinjenje SDS-a i PSS-a. Svi prijedlozi pali su na sjednici Glavnog odbora. Na sjednici je bilo burno, a i na društvenim mrežama pale su grube riječi.

„Poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar danas vode njegovi pacijenti, bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću. Najgore je što u svojim zabludama imaju podršku kolege iz druge ordinacije, uvjerenog da je svaka dijagnoza zapravo politička strategija. Čast rijetkim izuzecima! Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da uništava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevjeri narod i bude kukavičje jaje treba da se odmah povuče i da se ne bruklja dalje! Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobijedili“, poručio je načelnik Istočne Ilidže i visoki funkcioner SDS-a Marinko Božović

Ipak, iz Glavnog odbora SDS-a poručuju da je odluka donesena demokratski i da nema govora o podjelama. Odbacuju i tvrdnje da je na kandidaturu pristao nevoljno ili pod pritiskom stranačkog rukovodstva.

„Možda kroz odugovlačenje procesa konačnog imenovanja, neko je stekao pogrešan utisak, ali kao što je i rekao juče - njegova namjera je bila da pokuša da okupi sve opozicione stranke pod jednim kišobranom, koji će podržati njega kao kandidata za predsjednika. Na kraju krajeva Glavni odbor je juče potvrdio upravo ovu odluku koju smo imali na samom početku“, poručio je Jovica Radulović, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

U SDS-u se nadaju podršci PSS-a, čiji je predsjednik zamalo mogao da bude i njihov kandidat. Ako kojim slučajem Blanuša dobije podršku PSS-a, podršku izgleda neće imati od dobrog dijela svoje stranke. Neće ni od Liste za pravdu i red. Nebojša Vukanović Blanušu naziva kukavičjim jajetom i poručuje mu da što prije povuče kandidaturu za predsjednika Republike.

„Ja ću biti kandidat, ja poštujem, ja Glavni odbor, Skupština, sve, predsjedništvo donijelo, ja se ne povlačim, ja sam kandidat... I onda on dođe na sjednicu, kaže - povlačim se u korist Stanivukovića. I taj čovjek da bude kandidat? Pa on ne može da vodi mjesnu zajednicu. On treba odmah danas da se povuče - i on i Draško“, naveo je Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red.

Dešavanja u SDS-u tragikomedija su i političkim analitičarima. SDS je gradio Republiku Srpsku, i malo kome je jasno kako se stapanje sa PSS-om uopšte našlo na dnevnom redu.

„Nikada i nije bio projektovani kandidat i dogovoreni kandidat SDS-a, nego je on i na vanrednim izborima se pojavio kao čovjek da miri te unutrašnje frakcije koje su se pokazale i juče tako da malo to djeluje tragikomično predsjedništvo ima jedan stav poslije glavni odbor ima drugi stav“, rekao je Dragomir Vuković, politički analitičar.

Jučerašnja sjednica Glavnog odbora SDS-a nije donijela jedinstveno tumačenje oko kandidata za predsjednika Republike Srpske – na površinu je iznijela razlike koje sve više poprimaju obrise unutrašnjeg raskola stranke koja je nekada bila nosilac opozicione politike u Republici Srpskoj. Kako stvari sada stoje, u trci za inokosne funkcije moglo bi više opozicionih kandidata.