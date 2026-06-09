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Zaharova: Ukrajinske sportiste treniraju za rusofobiju i ispiraju im mozgove

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ATV
09.06.2026 11:45

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Захарова: Украјинске спортисте тренирају за русофобију и испирају им мозгове
Foto: Tanjug/AP

Ukrajinske sportiste treniraju za rusofobiju prije učešća na međunarodnim takmičenjima na kojima se takmiče Rusi, izjavila je za ruske medije Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu (SPIEF).

„Šta da radimo sa ljudima koji su jednostavno pod neonacističkom okupacijom? Da li razumijete u kakvim uslovima žive ukrajinski građani? Njima svakodnevno ispiraju mozgove“, ocijenila je Zaharova.

Njih bukvalno treniraju za rusofobiju, primjetila je ona. Povrh svega toga, ovi ukrajinski sportisti moraju da se vrate kući, gdje je bukvalno cijelo društvo usmjereno ka progonu, dodala je Zaharova.

„Ako neki ukrajinski sportista ne pokaže neku vrstu besne rusofobije na takmičenju, i sami će biti progonjeni. Da li treba da ih sažaljevamo? Svako doživljava svoj raspon emocija. Ovo je vjerovatno dobar globalni primjer koliko daleko može da ide ova nacionalistička pomama. Ovo je konkretan primjer za sve – ne bi trebalo to da radimo, jer će onda ljudi koji su na čelu zemlje, takoreći, ista ta figura Zelenski, početi da pati od bolesti koja se zove nacizam i fašizam“, objasnila je ona.

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Prethodno su u Budimpešti sankcionisano nesportsko ponašanje ukrajinskih sportista koji su kažnjeni jer su odbili da slušaju rusku himnu.

Kako su ranije objavili mediji, ukrajinski sportisti su više puta pokazali neetičko ponašanje prema ruskoj zastavi i himni tokom međunarodnih takmičenja.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu održan je od 3. do 6. juna. Glavna tema bila je „Pragmatični dijalog – put ka stabilnoj budućnosti“. Program foruma bio je posvećen formiranju novog modela globalnog razvoja u kontekstu transformacije globalne ekonomije, prenosi Sputnjik.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Sankt Peterburg

Rusija

Ukrajina

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